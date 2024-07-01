Разработчики Overwatch 2 поделились статистикой винрейта персонажей в 11 сезоне

Разработчики Overwatch 2 опубликовали небольшую заметку на официальном сайте игры, в которой гейм-директор "Аарон Келлер" поделился некторой статистикой по винрейту героев после выхода 11 сезона.
- Танки: в топе D.Va, Сигма, Уинстон, Королева Стервятников, Райнхардт и Заря. Винрейт этих героев составляет 50-55%.
- Урон: среди лидеров Фарра (58%), Жнец (55%) и Мэй (50%). Винрейт за Соджорн сильно упал и составляет около 44%.
- Поддержка: положение всех саппортов практически не изменилось, только Иллари значительно вырвалась вперед — ее винрейт поднялся до 55%.
Также главный дизайнер героев "Алек Доусон" отметил, что после выхода обликов «Розовая лента» и «Розовое золото» во всех режимах игры значительно увеличилось количество игроков на Ангеле.
Напоминаем вам, что 11 сезон стартовал 20 июня и завершиться ближе к концу августа.
Кандидаты на нерф ))
а про пуджа ниче твари не хотят сказать, прокоментировать нахуя нерфить и так слабого танка
Так они искусственно создают мету, это делают во всех онлайн играх.
Дота яркий пример. Каких то героев убивают в 0, других жестко апают, а некоторых делают ситуативными.