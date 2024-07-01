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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 492 оценки

Разработчики Overwatch 2 поделились статистикой винрейта персонажей в 11 сезоне

Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 опубликовали небольшую заметку на официальном сайте игры, в которой гейм-директор "Аарон Келлер" поделился некторой статистикой по винрейту героев после выхода 11 сезона.

  • Танки: в топе D.Va, Сигма, Уинстон, Королева Стервятников, Райнхардт и Заря. Винрейт этих героев составляет 50-55%.
  • Урон: среди лидеров Фарра (58%), Жнец (55%) и Мэй (50%). Винрейт за Соджорн сильно упал и составляет около 44%.
  • Поддержка: положение всех саппортов практически не изменилось, только Иллари значительно вырвалась вперед — ее винрейт поднялся до 55%.

Также главный дизайнер героев "Алек Доусон" отметил, что после выхода обликов «Розовая лента» и «Розовое золото» во всех режимах игры значительно увеличилось количество игроков на Ангеле.

Напоминаем вам, что 11 сезон стартовал 20 июня и завершиться ближе к концу августа.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Nodas

Кандидаты на нерф ))

3
Kopatich2k21

а про пуджа ниче твари не хотят сказать, прокоментировать нахуя нерфить и так слабого танка

0
вупсич пупсич

Так они искусственно создают мету, это делают во всех онлайн играх.
Дота яркий пример. Каких то героев убивают в 0, других жестко апают, а некоторых делают ситуативными.

0