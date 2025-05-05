Разработчики Overwatch 2 пока не планируют менять "Стадион" под формат 6х6

Режим и без того испытывает много проблем с производительностью. По словам гейм-директора игры, Аарона Келлера, именно по этой причине «Стадион» изначально разрабатывался в формате 4х4.

Также в нем было более 7 раундов — разработчики хотели дать игрокам возможность чаще покупать усиления в арсенале и больше менять своего героя. При этом в такой ранней версии большинство раундов были в режиме дезматча — Blizzard решили, что он не очень подходит для массовой аудитории и переключились на стандартные режимы игры.

7 раундов оказались идеальным вариантом. Сейчас также рассматривается версия до 3 побед — возможно, она будет в нерейтинговом «Стадионе». Напоминаем вам, что режим "Стадион" стал доступен в игре с запуском 16-го сезона. В этом режиме вы приобретаете новые умения для своего героя между раундами за валюту, которую получаете во время матчей.