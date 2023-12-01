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Overwatch 2 04.10.2022
4 417 оценок

Разработчики Overwatch 2 показали ключевой арт 8-го сезона, а также опубликовали патч-ноут

Solstice
Новости
Похоже, что мифический скин 8 сезона будет посвящен Орисе
Похоже, что мифический скин 8 сезона будет посвящен Орисе

Уже на следующей неделе (5 декабря) в Overwatch 2 начнется 8 сезон и в честь этого события разработчики решили показать ключевой арт сезона, а также опубликовали список изменений, которые будут введены в баланс героев игры.

  • Теперь при смене героя сохраняется не 25%, а 15% суперспособности.

Кулак Смерти

  • «Удар метеора» теперь прибавляет герою по 75 ед. здоровья в секунду, пока Кулак Смерти находится в полете.
  • Стоимость суперспособности увеличена на 16%.

Мауга

  • 150 ед. здоровья заменены на 150 ед. брони
  • Размер хитбокса головы уменьшен на 15%
  • Разброс во время стрельбы из обеих пушек уменьшен на 15%
  • Ускорение стрельбы во время использования обеих пушек уменьшено с 25% до 0%.
  • Урон за выстрел увеличен с 4,5 до 5 ед.
  • Расстояния, с которого уменьшается наносимый урон, увеличено с 25 до 30 м
  • Максимальный боезапас увеличен с 300 до 350
  • Теперь использование каждой пушки снижает скорость передвижения не на 20%, а на 15%.
  • «Напор» больше нельзя остановить «Взломом» Сомбры
  • «Напор» уменьшает получаемый урон не на 30%, а на 50%.
  • Во время «Разгона сердцебиения» ближайшие союзники Мауги восстанавливают здоровье в размере 70% от наносимого урона (было 60%).
  • Увеличена прибавка временного здоровья засчет пассивной способности «Берсерк»

Раматтра

  • Базовое здоровье снижено с 300 до 200, броня увеличена с 0 до 100.
  • Урон от «Акселератора пустоты» увеличен с 4,5 до 5 ед, также увеличен размер снарядов.

Уинстон

  • Теперь «Пушка Тесла» игнорирует уменьшение нанесения урона по броне.

Солдат-76

  • Время восстановления «Биотического поля» увеличено с 15 до 18 сек.

Сомбра

  • Теперь «Импульс» не дает пораженным целям использовать способности не 1,5 сек, а 3 сек.
  • «Импульс» наносит урон в размере не 30% от макс. здоровья, а 25%.

Трейсер

  • Урон Импульсных пистолетов увеличен с 5,5 до 6

Батист

  • Боезапас основного режима огня уменьшен с 45 до 36

Бригитта

  • Урон от «Хлесткого удара» уменьшен с 80 до 70.
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1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
UnderstatedFrey

О, это та самая игра с героями из пoрно? Она ещё существует?

-1