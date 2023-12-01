Разработчики Overwatch 2 показали ключевой арт 8-го сезона, а также опубликовали патч-ноут

Уже на следующей неделе (5 декабря) в Overwatch 2 начнется 8 сезон и в честь этого события разработчики решили показать ключевой арт сезона, а также опубликовали список изменений, которые будут введены в баланс героев игры.
- Теперь при смене героя сохраняется не 25%, а 15% суперспособности.
Кулак Смерти
- «Удар метеора» теперь прибавляет герою по 75 ед. здоровья в секунду, пока Кулак Смерти находится в полете.
- Стоимость суперспособности увеличена на 16%.
Мауга
- 150 ед. здоровья заменены на 150 ед. брони
- Размер хитбокса головы уменьшен на 15%
- Разброс во время стрельбы из обеих пушек уменьшен на 15%
- Ускорение стрельбы во время использования обеих пушек уменьшено с 25% до 0%.
- Урон за выстрел увеличен с 4,5 до 5 ед.
- Расстояния, с которого уменьшается наносимый урон, увеличено с 25 до 30 м
- Максимальный боезапас увеличен с 300 до 350
- Теперь использование каждой пушки снижает скорость передвижения не на 20%, а на 15%.
- «Напор» больше нельзя остановить «Взломом» Сомбры
- «Напор» уменьшает получаемый урон не на 30%, а на 50%.
- Во время «Разгона сердцебиения» ближайшие союзники Мауги восстанавливают здоровье в размере 70% от наносимого урона (было 60%).
- Увеличена прибавка временного здоровья засчет пассивной способности «Берсерк»
Раматтра
- Базовое здоровье снижено с 300 до 200, броня увеличена с 0 до 100.
- Урон от «Акселератора пустоты» увеличен с 4,5 до 5 ед, также увеличен размер снарядов.
Уинстон
- Теперь «Пушка Тесла» игнорирует уменьшение нанесения урона по броне.
Солдат-76
- Время восстановления «Биотического поля» увеличено с 15 до 18 сек.
Сомбра
- Теперь «Импульс» не дает пораженным целям использовать способности не 1,5 сек, а 3 сек.
- «Импульс» наносит урон в размере не 30% от макс. здоровья, а 25%.
Трейсер
- Урон Импульсных пистолетов увеличен с 5,5 до 6
Батист
- Боезапас основного режима огня уменьшен с 45 до 36
Бригитта
- Урон от «Хлесткого удара» уменьшен с 80 до 70.
О, это та самая игра с героями из пoрно? Она ещё существует?