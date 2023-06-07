Overwatch 2 04.10.2022
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Разработчики Overwatch 2 показали мифический облик 5-го сезона - его получит Трейсер

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Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 опубликовали короткий ролик в Twitter, в котором показали мифический скин пятого сезона для Трейсер, а также новый способ разблокировать его различные стили в боевом пропуске.

В прошлые сезоны игроки могли разблокировать мифический скин и его настраиваемые варианты, достигнув последнего уровня боевого пропуска, но в пятом сезоне это изменится. На этот раз новые стили скина будут открываться на разных уровнях боевого пропуска. На 45-м уровне дадут базовую, на 65-м — вторую, а на 80-м — третью.

В базовой версии скина Трейсер принимает облик эльфоподобного героя, во втором она получает красный костюм с капюшоном и наконец финальный вариант - костюмный доспех.

Новый сезон начнется уже на следующей неделе (13 июня) в 21:00 по МСК.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Они еще и цвет пулек меняют. Зачем?

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Антон Патриарх Логвинов
Зачем?

Обычная практика в онлайн шутанах. Во многих других играх разноцветные трассеры уже давно продаются в магазине. В овере только начинают до этого доходить. Короче обычная косметика, но вносит некое разнообразие в твою игру.

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МАХАН МАХАНОВИЧ Антон Патриарх Логвинов

Не надо делать дискотеку, там эффекты у героев очень яркие, если будут красные огни у героев с автоматической стрельбой, то там не разберешь кто стреляет.

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