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Overwatch 2 04.10.2022
4 406 оценок

Разработчики Overwatch 2 показали очень ранний геймплей нового персонажа роли "Урон" по имени Venture

Solstice
Новости

Небинарный персонаж из Канады, отважный археолог. В бою Venture использует бур, который позволяет погружаться под землю и получать неуязвимость. На презентации показали очень ранний геймплей этого героя.

Суперспособность персонажа пока не показали — разработчики решили приберечь информацию о ней ближе к выходу персонажа. Этого героя планируют выпустить в 10-м сезоне. Разработчики опубликовали пару новых концептов:

В ролике с очень ранним геймплеем Venture засветились еще вот такие новые персонажи.

Герой поддержки — это персонаж, разрабатывающийся под кодовым именем Space Ranger, а вот личность будущего танка неизвестна.

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-16
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Jarvis666

Ска, опять латиносы е*учие

6
Сунь хунь

Небинарный!!!!!!! латинос, попрошу 🤣

3
Гусь Отличный

Когда там в последний раз был добавлен белый персонаж мужского пола?

4
Solstice

Очень и очень давно)))

4
Kamishini1993

с момента выхода ов1 был добавлен лишь один, и тот пенсионер с деменцией, Сигма, а вообще в самой игре лишь два белых мужика (не пенсионеров) ковбой Маккри у которого еще и имя отобрали и крысавчик слабый на голову

1
Гусь Отличный Kamishini1993

76 еще есть, но геем назвали.

0
Beckinsale

Небинарный персонаж с буром... Разрабы сами уже угарают походу.

3
darkMarshall

Ещё одна небинарная xepaбора

3
pokemonizm

Выглядит вполне неплохо, механики сейва это всегда приятно

1
Wolfenstein

и этот кал трышак убогий еще там щитается кибершпортивной дисциплиной ?

-3
Soulless24

Ну если спортсменам по 10К баксов предлагать, то даже диабло иммортал станет киберспортом.

0