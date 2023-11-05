Разработчики Overwatch 2 показали очень ранний геймплей нового персонажа роли "Урон" по имени Venture

Небинарный персонаж из Канады, отважный археолог. В бою Venture использует бур, который позволяет погружаться под землю и получать неуязвимость. На презентации показали очень ранний геймплей этого героя.
Суперспособность персонажа пока не показали — разработчики решили приберечь информацию о ней ближе к выходу персонажа. Этого героя планируют выпустить в 10-м сезоне. Разработчики опубликовали пару новых концептов:
В ролике с очень ранним геймплеем Venture засветились еще вот такие новые персонажи.
Герой поддержки — это персонаж, разрабатывающийся под кодовым именем Space Ranger, а вот личность будущего танка неизвестна.
Ска, опять латиносы е*учие
Небинарный!!!!!!! латинос, попрошу 🤣
Когда там в последний раз был добавлен белый персонаж мужского пола?
Очень и очень давно)))
с момента выхода ов1 был добавлен лишь один, и тот пенсионер с деменцией, Сигма, а вообще в самой игре лишь два белых мужика (не пенсионеров) ковбой Маккри у которого еще и имя отобрали и крысавчик слабый на голову
76 еще есть, но геем назвали.
Небинарный персонаж с буром... Разрабы сами уже угарают походу.
Ещё одна небинарная xepaбора
Выглядит вполне неплохо, механики сейва это всегда приятно
и этот кал трышак убогий еще там щитается кибершпортивной дисциплиной ?
Ну если спортсменам по 10К баксов предлагать, то даже диабло иммортал станет киберспортом.