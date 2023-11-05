Разработчики Overwatch 2 показали очень ранний геймплей нового персонажа роли "Урон" по имени Venture

Небинарный персонаж из Канады, отважный археолог. В бою Venture использует бур, который позволяет погружаться под землю и получать неуязвимость. На презентации показали очень ранний геймплей этого героя.

Суперспособность персонажа пока не показали — разработчики решили приберечь информацию о ней ближе к выходу персонажа. Этого героя планируют выпустить в 10-м сезоне. Разработчики опубликовали пару новых концептов:

В ролике с очень ранним геймплеем Venture засветились еще вот такие новые персонажи.

Герой поддержки — это персонаж, разрабатывающийся под кодовым именем Space Ranger, а вот личность будущего танка неизвестна.