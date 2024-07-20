Разработчики Overwatch 2 предлагают игрокам протестировать нового героя поддержки "Юнона" на этих выходных

В Overwatch 2 стал доступен новый герой поддержки "Юнона" - разработчики предлагают игрокам опробовать нового героя в рамках ограниченного тестирования на этих выходных и поделится своими впечатлениями.

Опробовать нового героя поддержки смогут все желающие, для этого не потребуется скачивать тестовый клиент, получать какой-то доступ или подключатся к особым серверам. Герой сразу доступен в основном клиенте игры.

Кстати голос новой героине подарила актриса американо-вьетнамского происхождения по имени Ксанте Хюн, которая может быть вам знакома по таким озвучкам пресонажей как Пела (Honkai: Star Rail), Хару Окумуры (Persona 5) и Чан Шэн (змея Бай Чжу из Genshin Impact).

Также Blizzard опубликовали описание способностей героя:

Медицинский бластер (ЛКМ) — выстрелы (идут очередями как у Батиста) исцеляют союзников и наносят урон врагам;

Торпеды-пульсары (ПКМ) — нажмите ПКМ, что выбрать цель, а затем ЛКМ, что бы выпустить самонаводящиеся торпеды. Торпеды восполняют здоровье союзнику в течение некоторого времени и наносят периодический урон врагу;

Glide Boost — позволяет горизонтально парить, скорость передвижения повышена;

Гиперкольцо — разместить кольцо, которое повышает скорость передвижения прошедших сквозь него союзников;

Марсианские суперботинки (пассивная способность) — нажмите прыжок пока находитесь в воздухе, чтобы совершить двойной прыжок. Удерживайте прыжок, чтобы парить;

Орбитальный луч (суперспособность) — призывает луч, который лечит союзников и повышает их урон.

Гемплей за новую героиню:

Напоминаем вам, что новый герой появится в игре с началом 12 сезона - 20 августа.