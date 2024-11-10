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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 517 оценок

Разработчики Overwatch 2 проводят опрос среди игроков по поводу новых полей боя

Solstice
Новости
В посте использована иллюстрация от Travis Smith, не связанная с Overwatch
В посте использована иллюстрация от Travis Smith, не связанная с Overwatch

Марсианская карта и усиления на полях боя: очень интересные детали из официального опроса Blizzard по поводу Overwatch 2. Некоторые игроки сообщают, что получили опрос от Blizzard насчет карт. Вот что там упоминалось:

  • Марсианская карта, а также поле боя в джунглях/лесу;
  • Возможность голосовать за карту или банить ее;
  • Механика разрушаемости некоторых частей карты;
  • Новые способы передвижения по карте;
  • Новые полезные предметы на картах, помимо аптечек (усиления урона, заряжатели ульты);
  • Карты-коллаборации из другой франшизы.

Далеко не факт, что всё это появится в игре — с помощью таких опросов разработчики просто хотят узнать, насколько игрокам интересны подобные нововведения.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Paramezan

Вы думаете что новыми картами можете исправить величие первой части?

1
Wolfenstein

не, это все не то, какие поля сражений вообще ? игра о жепках была рисованных а тут какие то сражения , поля и может кибершпорт еще с балансом абилки и свистоперделки… дупки новые добавляйте тока все будет ок як в первой части

-3