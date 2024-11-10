Разработчики Overwatch 2 проводят опрос среди игроков по поводу новых полей боя

В посте использована иллюстрация от Travis Smith, не связанная с Overwatch

Марсианская карта и усиления на полях боя: очень интересные детали из официального опроса Blizzard по поводу Overwatch 2. Некоторые игроки сообщают, что получили опрос от Blizzard насчет карт. Вот что там упоминалось:

Марсианская карта, а также поле боя в джунглях/лесу;

Возможность голосовать за карту или банить ее;

Механика разрушаемости некоторых частей карты;

Новые способы передвижения по карте;

Новые полезные предметы на картах, помимо аптечек (усиления урона, заряжатели ульты);

Карты-коллаборации из другой франшизы.

Далеко не факт, что всё это появится в игре — с помощью таких опросов разработчики просто хотят узнать, насколько игрокам интересны подобные нововведения.