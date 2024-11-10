Разработчики Overwatch 2 проводят опрос среди игроков по поводу новых полей боя

Марсианская карта и усиления на полях боя: очень интересные детали из официального опроса Blizzard по поводу Overwatch 2. Некоторые игроки сообщают, что получили опрос от Blizzard насчет карт. Вот что там упоминалось:
- Марсианская карта, а также поле боя в джунглях/лесу;
- Возможность голосовать за карту или банить ее;
- Механика разрушаемости некоторых частей карты;
- Новые способы передвижения по карте;
- Новые полезные предметы на картах, помимо аптечек (усиления урона, заряжатели ульты);
- Карты-коллаборации из другой франшизы.
Далеко не факт, что всё это появится в игре — с помощью таких опросов разработчики просто хотят узнать, насколько игрокам интересны подобные нововведения.
Вы думаете что новыми картами можете исправить величие первой части?
не, это все не то, какие поля сражений вообще ? игра о жепках была рисованных а тут какие то сражения , поля и может кибершпорт еще с балансом абилки и свистоперделки… дупки новые добавляйте тока все будет ок як в первой части