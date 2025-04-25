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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 551 оценка

Разработчики Overwatch 2 рассказали о будущих изменениях "Стадиона" на основе первых отзывов игроков

Solstice Solstice

Несколько дней назад в Overwatch 2 стартовал 16-й сезон, который привнес в игру новый соревновательный режим под названием «Стадион». Разработчики изучили первые отзывы игроков и дали несколько комментариев о его текущих проблемах.

  • В режим добавят кроссплатформенную игру (в середине сезона).
  • Скоро выйдет обновление, которое решит проблемы с производительностью на старых системах.
  • 0 опыта после «Стадиона» — это визуальный баг, на самом деле вы получаете опыт.
  • В середине сезона увеличат количество очков соревновательной игры, которое дают в «Стадионе».
  • Внутренняя статистика Blizzard показывает, что средний процент побед в «Стадионе» в пределах нормы. Однако разработчики видели жалобы, что против некоторых героев слишком тяжело и неприятно играть. Пока рано делать выводы, но Blizzard будут следить за ситуацией.
  • На этой неделе также расскажут о ситуации с дезертирами. Пока, по данным Blizzard, процент дезертиров в «Стадионе» не выше, чем в Соревновательной игре, но они ещё всё перепроверят.
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