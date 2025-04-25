Разработчики Overwatch 2 рассказали о будущих изменениях "Стадиона" на основе первых отзывов игроков

Несколько дней назад в Overwatch 2 стартовал 16-й сезон, который привнес в игру новый соревновательный режим под названием «Стадион». Разработчики изучили первые отзывы игроков и дали несколько комментариев о его текущих проблемах.

В режим добавят кроссплатформенную игру (в середине сезона).

Скоро выйдет обновление, которое решит проблемы с производительностью на старых системах.

0 опыта после «Стадиона» — это визуальный баг, на самом деле вы получаете опыт.

В середине сезона увеличат количество очков соревновательной игры, которое дают в «Стадионе».

Внутренняя статистика Blizzard показывает, что средний процент побед в «Стадионе» в пределах нормы. Однако разработчики видели жалобы, что против некоторых героев слишком тяжело и неприятно играть. Пока рано делать выводы, но Blizzard будут следить за ситуацией.

На этой неделе также расскажут о ситуации с дезертирами. Пока, по данным Blizzard, процент дезертиров в «Стадионе» не выше, чем в Соревновательной игре, но они ещё всё перепроверят.