Разработчики Overwatch 2 рассказали о переработке Турбосвина

Появились подробности реворка Турбосвина, который выйдет в игре уже завтра вечером.
- Металломет – Оружие для ближней дистанции с разбросом и средней дистанции с зарядом шрапнели.
- Турбосвинство – Наносит урон противникам перед героем и отбрасывает их назад.
- Новое: Свинарник – Бросает перед собой ловушку, которая наносит урон и замедляет ближайших противников.
- Цепной крюк – Притягивает пораженного противника к Турбосвину.
- Передышка – Восполняет здоровье и уменьшает получаемый урон.
Металломет
- Текущий функционал альтернативного огня удален
- Общий урон за выстрел увеличен со 150 до 160
- Число дробинок уменьшено с 25 до 16
- Урон от каждой дробинки увеличен с 6 до 6,25
- Теперь выпускает заряд шрапнели из 4 крупных снарядов в центре залпа
- Каждый снаряд шрапнели наносит 15 урона
- Критический урон уменьшен с х2 до х1,5
Передышка
- Теперь активируется зажатием кнопки альтернативного огня
- Время восстановления каждого использования уменьшено с 8 до 1 сек.
- Теперь имеет индикатор ресурса, который постепенно восполняется, пока навык не используется
- На полное восстановление ресурса требуется 12 сек.
- При полном заряде может восстановить до 450 здоровья за 3 сек.
- Действует, пока удерживается клавиша, на которую назначен
- В настройках добавлена опция, позволяющая применять навык без удержания клавиши
- Снижает получаемый урон на 30% вместо 50%
- Больше не усиливает получаемое исцеление до окончания
Свинарник
- По умолчанию находится на клавише второй способности
- При использовании запускает ловушку, которая замедляет ближайших противников и наносит им урон
- Наносит 60 урона при срабатывании и по 30 урона раз в сек. по области
- После активации действует 3 сек.
- Замедляет цели на 40%
- Восстанавливается за 12 сек.
Добавили 1 абилку = РЕВОРК ОМАЙГАДБЛ.Сложнейший реворк героя со времён 1й части, на который понадобилось 2 года + ещё отложить выпуск.
Топовая команда разработки!
Это уже похоже на пуджа из доты
Кайф.
такой ужасный этот с пузом