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Overwatch 2 04.10.2022
4 411 оценок

Разработчики Overwatch 2 рассказали о переработке Турбосвина

Solstice
Новости

Появились подробности реворка Турбосвина, который выйдет в игре уже завтра вечером.

  • Металломет – Оружие для ближней дистанции с разбросом и средней дистанции с зарядом шрапнели.
  • Турбосвинство – Наносит урон противникам перед героем и отбрасывает их назад.
  • Новое: Свинарник – Бросает перед собой ловушку, которая наносит урон и замедляет ближайших противников.
  • Цепной крюк – Притягивает пораженного противника к Турбосвину.
  • Передышка – Восполняет здоровье и уменьшает получаемый урон.

Металломет

  • Текущий функционал альтернативного огня удален
  • Общий урон за выстрел увеличен со 150 до 160
  • Число дробинок уменьшено с 25 до 16
  • Урон от каждой дробинки увеличен с 6 до 6,25
  • Теперь выпускает заряд шрапнели из 4 крупных снарядов в центре залпа
  • Каждый снаряд шрапнели наносит 15 урона
  • Критический урон уменьшен с х2 до х1,5

Передышка

  • Теперь активируется зажатием кнопки альтернативного огня
  • Время восстановления каждого использования уменьшено с 8 до 1 сек.
  • Теперь имеет индикатор ресурса, который постепенно восполняется, пока навык не используется
  • На полное восстановление ресурса требуется 12 сек.
  • При полном заряде может восстановить до 450 здоровья за 3 сек.
  • Действует, пока удерживается клавиша, на которую назначен
  • В настройках добавлена опция, позволяющая применять навык без удержания клавиши
  • Снижает получаемый урон на 30% вместо 50%
  • Больше не усиливает получаемое исцеление до окончания

Свинарник

  • По умолчанию находится на клавише второй способности
  • При использовании запускает ловушку, которая замедляет ближайших противников и наносит им урон
  • Наносит 60 урона при срабатывании и по 30 урона раз в сек. по области
  • После активации действует 3 сек.
  • Замедляет цели на 40%
  • Восстанавливается за 12 сек.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
wianewa

Добавили 1 абилку = РЕВОРК ОМАЙГАДБЛ.Сложнейший реворк героя со времён 1й части, на который понадобилось 2 года + ещё отложить выпуск.

Топовая команда разработки!

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Это уже похоже на пуджа из доты

0
Гусь Отличный

Кайф.

0
HomeWork

такой ужасный этот с пузом

0