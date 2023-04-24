Разработчики Overwatch 2 рассказали о состоянии баланса героев в четвертом сезоне

Зарубежный блогер KarQ взял интервью у дизайнера Overwatch 2 Алека Доусона, который в свою очередь рассказал о текущем состоянии баланса героев и возможных реворках некоторых геров в будущем.
Основная выжимка из этого интервью:
- Разработчики пока не планируют менять Вдову, однако думают о том, что же можно сделать с ваншотами в игре. Нужно ли ослабить снайперов или добавить на карты больше укрытий?
- Реворк ульты Бригитты почти никак не отразился на винрейте героини — по данным Blizzard, он остался на том же уровне, что и был в конце третьего сезона.
- Blizzard довольны механикой Воскрешения и усиления Ангела — эти способности пока не собираются менять. Что касается Ангела-хранителя и разных прыжков, то разработчики хотят, чтобы способность оставалась простой, но игроки могли по-прежнему выполнять с ее помощью сложные трюки.
- Разработчики хотели бы добавить Мойре больше полезных способностей. В одном из внутренних экспериментов Биотическая сфера раскрывала положение врагов, которым наносила урон. Однако пока Blizzard не планируют делать каких-либо реворков героини.
- Баффать Гэндзи пока не собираются. Его винрейт составляет около 50% и он очень популярен.
- Разработчики исправят баг, из-за которого у Раматтры после воскрешения мгновенно восстанавливалась Форма Немезиды.
- Работа над реворком Магнитной гранаты Кэссиди всё ещё идет.
- Работа над реворком Турбосвина все еще идет. Разработчики хотели бы сохранить «немного эгостичный» стиль игры за Турбосвина и думают, в какой степени его нужно оставить.
- До релиза реворка Сомбры еще далеко. Героиню хотят сделать более опасной, но ей порежут способы отхода (в прошлом разработчики намекали, что героиня может лишиться Транслокатора).
- Изменения основного огня Мэй почти готовы. «Вы не сможете полностью заморозить врага, но со временем огонь Мэй будет замедлять всё сильнее и сильнее», — прокомментировал Алек Доусон.