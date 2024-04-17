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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 464 оценки

Разработчики Overwatch 2 решили раздать игрокам облик Турбосвина "Циклоп", который ранее был доступен лишь в магазине

Solstice
Новости

В честь запуска 10-го сезона Overwatch 2 разработчики решили раздать игрокам облик Турбосвина «Циклоп», который ранее продавался во внутриигровом магазине предметов за 2200 монет.

Что бы получить скин, а также лучший момент матча и победную позу, вам нужно будет посмотреть в сумме 9 часов трансляций в категории Overwatch 2 на Twitch. Преждем чем смотреть трансляции, убедитесь, что ваши учетные записи Battle.net и Twitch связаны между собой, а под трансляцией, за которой вы наблюдаете, есть метка "DropsВключены".

  • За просмотр 2 часов – эпический лучший момент матча Турбосвина "Сокрушительный удар"
  • За просмотр 5 часов – редкая победная поза Турбосвина "На плечо"
  • За просмотр 9 часов – легендарный облик Турбосвина "Циклоп"

После просмотра нужного количества времени, обязательно загляните в свой «Инвентарь» Twitch и заберите предмет, что бы он появился у вас в игре.

Раздача продлится с 17 по 22 апреля.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alan Grain

так это за твитч премиум каждый месяц дают какие-то скины или за трансляции, или за просмотры трансляций.

0
Solstice

за просмотры трансляций

0