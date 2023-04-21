Разработчики Overwatch 2 все еще хотят выпустить короткометражку про Соджорн

Буквально вчера разработчики «обсуждали, когда игроки смогут её увидеть».

15 апреля прошлого года Blizzard выложили ролик, посвященный разработке Соджорн, её истории и способностям. В этом ролике был вот такой короткий отрывок из черновой версии будущей короткометражки.

Сегодня исполнительный продюсер Overwatch 2 Джаред Ньюсс ответил на вопрос, что же там с этим синематиком и не забыли ли про него Blizzard.

О, мы буквально вчера обсуждали, когда вы сможете его увидеть! — написал Ньюсс. — Короткометражка выйдет. Вы увидите хорошую собачку.

Также на днях Ньюсс подтвердил, что его команда вовсю работает над составлением плана выхода контента Overwatch 2 (в нем мы, возможно, узнаем дату выхода PvE). Ньюсс пообещал «вскоре» поделиться датой, когда этот план опубликуют.