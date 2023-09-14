на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
4 389 оценок

Разработчики Overwatch 2 выпустили ролик, в котором рассказали как работали над образом Иллари

Solstice
Новости

В новом видео разработчики Overwatch 2 рассказали, как трудились над образом недавно появившейся в игре нового героя поддержки "Иллари" и поделились парой интересных фактов.

  • Оружие Иллари повторяет форму туми, ритуального ножа, использовавшегося в культуре инков.
  • Волосы Иллари заплетены в две косы — это очень популярная прическа среди народа кечуа. Бабушка старшего дизайнера героев Overwatch 2 Пиеро Герреры носит такую же прическу.
  • В оригинале Иллари озвучивает певица Андрэ Сиснерос, которая родилась и выросла в Перу. Для своей героини она записала реплики на английском, испанском и кечуа.
  • Звук для зарядки солнечной винтовки записывали очень необычным образом. Саунд-дизайнеры хотели придумать «звук агрессивного солнца», но при этом желали добавить в него элемент культуры инков. Они взяли местную разновидность флейты и раскрутили её: получившийся гудящий звук и лёг в основу звучания солнечной винтовки.
Источник  
-1
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Вонави Иванов

Ни разу за неё не играл до сих пор, гг. МБ попробую потом.

0
Marlon555

Ну над ее задницей они поработали отлично.

-1