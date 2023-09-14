Разработчики Overwatch 2 выпустили ролик, в котором рассказали как работали над образом Иллари

В новом видео разработчики Overwatch 2 рассказали, как трудились над образом недавно появившейся в игре нового героя поддержки "Иллари" и поделились парой интересных фактов.
- Оружие Иллари повторяет форму туми, ритуального ножа, использовавшегося в культуре инков.
- Волосы Иллари заплетены в две косы — это очень популярная прическа среди народа кечуа. Бабушка старшего дизайнера героев Overwatch 2 Пиеро Герреры носит такую же прическу.
- В оригинале Иллари озвучивает певица Андрэ Сиснерос, которая родилась и выросла в Перу. Для своей героини она записала реплики на английском, испанском и кечуа.
- Звук для зарядки солнечной винтовки записывали очень необычным образом. Саунд-дизайнеры хотели придумать «звук агрессивного солнца», но при этом желали добавить в него элемент культуры инков. Они взяли местную разновидность флейты и раскрутили её: получившийся гудящий звук и лёг в основу звучания солнечной винтовки.
Ни разу за неё не играл до сих пор, гг. МБ попробую потом.
Ну над ее задницей они поработали отлично.