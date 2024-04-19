Разработчики Overwatch 2 запретят использование мыши и клавиатуры для игры на консолях

Об этом разработчики Overwatch 2 сообщили в недавней новости на официальном сайте игры.
По словам разработчиков в консольной версии Overwatch 2 есть большое количество игроков, которые используют так называемые "несанкционные устройства управления", в частности мыши и клавиатуры, и в скором времени разработчики заблокируют пользователей за их использование.
Если вы играете на консоли, используя недопустимые устройства, то перестаньте это делать — иначе получите бан, — написали разработчики. — Больше мы предупреждать не будем.
- Компания разработала технологию, которая будет определять, что игрок использует «недопустимые устройства» (например, клавиатуру и мышь). Она работает уже несколько сезонов и смогла собрать достаточно данных, чтобы успешно выявлять нарушения.
- С 11 сезона если система обнаружит, что игрок на консоли использует «недопустимые устройства», то ограничит ему доступ к Соревновательной игре на 1 неделю. Если игрок снова попадется на нарушении, то тогда система будет подбирать ему в игре только таких же пользователей с клавиатурой и мышью, а функция автонаведения станет отключена.
- До 11 сезона Blizzard планируют навсегда заблокировать учетные записи игроков высоких рангов, на которых поступило много жалоб за постоянное использование «недопустимых устройств». Разработчики проверили эти жалобы и смогли подтвердить наличие нарушений.
Приставочникам опять нефритовым жезлом по губам провели.
А что не так? На клавомыши куда проще, это правда.
А так - будет равенство и +- одинаковые устройства для игры.
хз в чём прикол вонять что им якобы хуже сделали.
А то не так что мало того играют на клавомыши, ещё и с автонаведением.
А, понятно (наверное). Типа если все смогут играть только на гпадах - то это правильно и логично. Вся задумка в соревновании при равных правилах и условиях. Читеров лесом вообще, не игроки.
Я таких кто играет на консоли на клавомыши считаю клоунами. Зачем покупать машину и потом смотреть видео как она ездит боясь самому за руль сесть
А разве где то говорится, что люди покупают клавомышь и просто смотрят видео игр. Или к чему это сравнение машины и просмотр видео?)
А почему бы просто, безо всяких угроз, не кидать сразу игроков к своим же? Пусть геймпадники играют с геймпадниками, а клавомышники - с клавомышниками
Для этого работать нужна, что судя по всему разработчики очень не любят.
Эм....ээээээ....ШТА?!?)))))))))