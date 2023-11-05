Разработчики Overwatch 2 затизерили новую карту под названием "Перу"

Перу станет одной из новых карт, которые появятся в игре в будущем. Скриншоты этой карты показывали в конце презентации «Overwatch 2: Что дальше?», и гейм-директор Аарон Келлер подтвердил, что это Перу.

Сегодня мы рассказали вам не обо всем, например, мы не сказали о карте Перу, которая показана на экране позади меня, — сказал он. — Будем на связи, мы еще поделимся с вами новостями.

Кроме того, в начале панели показывали кадр из истории Иллари с этой страной. Пока неизвестно, к какому режиму будет относиться новая карта.