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Overwatch 2 04.10.2022
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Разработчики Overwatch 2 затизерили новую карту под названием "Перу"

Solstice
Новости

Перу станет одной из новых карт, которые появятся в игре в будущем. Скриншоты этой карты показывали в конце презентации «Overwatch 2: Что дальше?», и гейм-директор Аарон Келлер подтвердил, что это Перу.

Сегодня мы рассказали вам не обо всем, например, мы не сказали о карте Перу, которая показана на экране позади меня, — сказал он. — Будем на связи, мы еще поделимся с вами новостями.

Кроме того, в начале панели показывали кадр из истории Иллари с этой страной. Пока неизвестно, к какому режиму будет относиться новая карта.

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