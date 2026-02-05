Разработчики Overwatch опубликовали анимационную короткометражку "Правление Когтя"

Разработчики Overwatch, впервые за долгое время, опубликовали новый сюжетный ролик, который получил название «Правление Когтя».

В ролике показано сражение между Вендеттой и Кулаком Смерти и их стремление захватить власть над организацией "Коготь". Кроме того, разработчики объявили, что к игре будут выпускать больше материала, посвященному истории вселенной Overwatch (комиксы, ивенты, ролики героев и т.д.).

10 февраля в игре стартует новый сезон "Завоевание", в котором появится целых 5 новых героев, новое событие под названием "Talon", переработанным интерфейcом главного меню, улучшениями для соревновательной игры и многим другим. Больше подробностей вы можете узнать из материала ниже.