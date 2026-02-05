Разработчики Overwatch опубликовали обзор 5 новых героев - Домину, Эмре, Мизуки, Анран и Реактивного Кота

Разработчики Overwatch опубликовали объемный материал на официальном сайте игры, в котором подробно рассказали о новинках предстоящего сезона "Завоевание".

В новом сезоне, помимо улучшений для игры, появится сразу 5 новых героев — Домину, Эмре, Мизуки, Анран и Реактивного Кота. Разработчики опубликовали видео-обзор, в котором подробнее рассказали о каждом из них.

Каждый герой сыграет ключевую роль в развитии сюжета "Правления 'Когтя'".

ДОМИНА (танк)

Наследница и вице-президент корпорации Вишкар. Хотя Домина не является официальным членом "Когтя", партнерство с Вендеттой предоставило корпорации Вишкар выгодные права на перепланировку территорий, находящихся под контролем "Когтя".

Используя передовые технологии Вишкар, Домина стала первым настоящим танком-инициаторов со времен Сигмы – элегантным персонажем с контролем на дальнем расстоянии и смертоносным доминированием в зоне.

Фотонный магнум (основной огонь) – Луч средней дальности, завершающийся мощным выстрелом.

(основной огонь) – Луч средней дальности, завершающийся мощным выстрелом. Барьерная матрица – Сегментированный барьер из твердого света, развернутый перед Доминой. Каждый сегмент должен быть уничтожен отдельно, что создает динамичные углы защиты.

– Сегментированный барьер из твердого света, развернутый перед Доминой. Каждый сегмент должен быть уничтожен отдельно, что создает динамичные углы защиты. Кристаллический заряд – Проецирует взрывной кристалл и реактивирует его для детонации.

– Проецирует взрывной кристалл и реактивирует его для детонации. Звуковые репульсоры – Отталкивают врагов, оглушая их, если те ударяются о стену.

– Отталкивают врагов, оглушая их, если те ударяются о стену. Паноптикон (суперспособность) – Выстреливает барьером из твердого света, который заключает врагов в плен и взрывается по истечении времени действия.

(суперспособность) – Выстреливает барьером из твердого света, который заключает врагов в плен и взрывается по истечении времени действия. Реконструкция (пассивная способность) – Нанесение урона способностями восстанавливает щиты.

ЭМРЕ (урон)

Организация утратила свою миссию, Эмре решил уйти. Фрейя разыскала его и обнаружила, что его тело подверглось кибернетическим модификациям. Его разум, похоже, находится в конфликте: иногда он ведет себя как прежний, а иногда кажется отстраненным.

Теперь Эмре присоединился к Вендетте и демонстрирует быстрый стиль ведения боя, основанный на беге и стрельбе.

Синтетическая винтовка (основной огонь) – Оружие с тремя выстрелами.

(основной огонь) – Оружие с тремя выстрелами. Прицелиться (альтернативный огонь) – Удерживайте, чтобы увеличить масштаб, повысить точность и увеличить дальность стрельбы.

(альтернативный огонь) – Удерживайте, чтобы увеличить масштаб, повысить точность и увеличить дальность стрельбы. Сифонный бластер – Временно использует полуавтоматический пистолет с взрывными патронами, похищающими жизнь. При использовании можно двигаться быстрее и прыгать выше.

– Временно использует полуавтоматический пистолет с взрывными патронами, похищающими жизнь. При использовании можно двигаться быстрее и прыгать выше. Киберфраг – Бросает гранату, которая взрывается вскоре после отскока.

– Бросает гранату, которая взрывается вскоре после отскока. Перепрограммирование протокола (суперспособность) – Запускается перепрограммирование, превращающее вас в живое оружие. Выпускает быстрые взрывные выстрелы или заряженные мега-выстрелы, способные уничтожить целые команды.

(суперспособность) – Запускается перепрограммирование, превращающее вас в живое оружие. Выпускает быстрые взрывные выстрелы или заряженные мега-выстрелы, способные уничтожить целые команды. Изменение показателей (пассивная способность) – Пассивное восстановление здоровья активируется раньше и мгновенно восстанавливает 30 ед. здоровья при активации.

МИЗУКИ (поддержка)

Мизуки – член клана Хасимото, который сотрудничает с "Когтем". Она пережила годы несчастий и давления со стороны лидеров клана. Некоторые считают, что она не подходит для той жизни, в которой выросла, но благодаря преданности делу и влиянию старших членов клана она стала его ключевой фигурой. Мизуки поручено проникнуть в ряды йокаев около Канедзаки, но есть опасения, что она может подпасть под их влияние или примкнуть к Overwatch.

Призрачный клинок (основной огонь) – Бросает вращающийся клинок, который может отскакивать от стен, поражать врагов и быстро наносить урон.

(основной огонь) – Бросает вращающийся клинок, который может отскакивать от стен, поражать врагов и быстро наносить урон. Исцеляющая Каса – Бросает шляпу, чтобы исцелить союзника. Затем она отскакивает к ближайшим союзникам и исцеляет вас, когда возвращается.

– Бросает шляпу, чтобы исцелить союзника. Затем она отскакивает к ближайшим союзникам и исцеляет вас, когда возвращается. Возвращение Катасиро – Совершает прыжок вперед, оставив после себя бумажную куклу. Активируйте повторно, чтобы вернуться назад и повысить скорость передвижения на время действия.

– Совершает прыжок вперед, оставив после себя бумажную куклу. Активируйте повторно, чтобы вернуться назад и повысить скорость передвижения на время действия. Связывающая цепь – Запускает связывающую цепь, которая мешает первому пораженному врагу.

– Запускает связывающую цепь, которая мешает первому пораженному врагу. Святилище Кэккай (суперспособность) – Создайте святилище, которое исцеляет союзников и поглощает вражеские снаряды, летящие из-за пределов области действия.

(суперспособность) – Создайте святилище, которое исцеляет союзников и поглощает вражеские снаряды, летящие из-за пределов области действия. Аура исцеления (пассивная способность) – Исцеляет союзников поблизости. Исцеление зависит от ресурсов, генерируемых нанесением урона и исцелением.

АНРАН (урон)

Старшая сестра У Яна, Анран использует силу огня в жаркой схватке. Она уверена в себе и трудолюбива, требуя от других того же, что и от себя. Анран присоединяется к Overwatch с намерением спасти мир и уберечь У Яна от неприятностей.

Веера Чжукэ (основной огонь) – Веера, стреляющие огненными снарядами.

(основной огонь) – Веера, стреляющие огненными снарядами. Раздувание пламени (альтернативный огонь) – Поток горячего ветра, усиливающий урон от огня.

(альтернативный огонь) – Поток горячего ветра, усиливающий урон от огня. Испепеляющий рывок – Бросается вперед и наносит урон врагам на своем пути.

– Бросается вперед и наносит урон врагам на своем пути. Танцующее пламя – Наносит удар ближайшим врагам, уклоняясь от получения любого урона.

– Наносит удар ближайшим врагам, уклоняясь от получения любого урона. Алый взлет (суперспособность, если жива) – Бросается вперед, взрываясь при столкновении и мгновенно поджигая врагов.

(суперспособность, если жива) – Бросается вперед, взрываясь при столкновении и мгновенно поджигая врагов. Алое возрождение (суперспособность, если мертва) – После смерти воскрешает себя в огненном взрыве.

(суперспособность, если мертва) – После смерти воскрешает себя в огненном взрыве. Воспламенение (пассивная способность) – Поражает врагов огненными атаками, чтобы сжечь их.

Анран появится в раннем доступе в рамках испытания героя, которое начнется 5 февраля.

РЕАКТИВНЫЙ КОТ (поддержка)

Да. Реактивный кот наконец-то присоединяется к команде.

Найденный в Гибралтаре, Реактивный Кот остается загадкой и о нем мало что известно, кроме того, что он очень опасен в бою, обладает быстрой реакцией и набором навыков, присущих кошачьему герою.

Биотические мяули (основной огонь) – Пули средней дальности, которые лечат союзников и наносят урон врагам.

(основной огонь) – Пули средней дальности, которые лечат союзников и наносят урон врагам. Служба спасения – Переключается в режим транспортировки, позволяющий буксировать союзника. Увеличивает скорость движения и исцеляет союзника.

– Переключается в режим транспортировки, позволяющий буксировать союзника. Увеличивает скорость движения и исцеляет союзника. Безумный полет – Ускоряется в направлении движения. Восстановление топлива происходит медленнее при перевозке другого игрока.

– Ускоряется в направлении движения. Восстановление топлива происходит медленнее при перевозке другого игрока. Мурлыканье – Пульсирующее исцеление по области, частота которого увеличивается со временем. При активации отбрасывает ближайших врагов.

– Пульсирующее исцеление по области, частота которого увеличивается со временем. При активации отбрасывает ближайших врагов. Раскотитель (суперспособность) – Пикирует вниз, сбивая врагов и привязывая ближайшего к себе.

(суперспособность) – Пикирует вниз, сбивая врагов и привязывая ближайшего к себе. Реактивный ранец (пассивная способность) – Постоянный полет.

Сезон "Завоевание" стартует на следующей неделе - 10 февраля.