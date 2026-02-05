Разработчики Overwatch опубликовали обзор 5 новых героев - Домину, Эмре, Мизуки, Анран и Реактивного Кота

Разработчики Overwatch опубликовали объемный материал на официальном сайте игры, в котором подробно рассказали о новинках предстоящего сезона "Завоевание".
В новом сезоне, помимо улучшений для игры, появится сразу 5 новых героев — Домину, Эмре, Мизуки, Анран и Реактивного Кота. Разработчики опубликовали видео-обзор, в котором подробнее рассказали о каждом из них.
Каждый герой сыграет ключевую роль в развитии сюжета "Правления 'Когтя'".
ДОМИНА (танк)
Наследница и вице-президент корпорации Вишкар. Хотя Домина не является официальным членом "Когтя", партнерство с Вендеттой предоставило корпорации Вишкар выгодные права на перепланировку территорий, находящихся под контролем "Когтя".
Используя передовые технологии Вишкар, Домина стала первым настоящим танком-инициаторов со времен Сигмы – элегантным персонажем с контролем на дальнем расстоянии и смертоносным доминированием в зоне.
- Фотонный магнум (основной огонь) – Луч средней дальности, завершающийся мощным выстрелом.
- Барьерная матрица – Сегментированный барьер из твердого света, развернутый перед Доминой. Каждый сегмент должен быть уничтожен отдельно, что создает динамичные углы защиты.
- Кристаллический заряд – Проецирует взрывной кристалл и реактивирует его для детонации.
- Звуковые репульсоры – Отталкивают врагов, оглушая их, если те ударяются о стену.
- Паноптикон (суперспособность) – Выстреливает барьером из твердого света, который заключает врагов в плен и взрывается по истечении времени действия.
- Реконструкция (пассивная способность) – Нанесение урона способностями восстанавливает щиты.
ЭМРЕ (урон)
Организация утратила свою миссию, Эмре решил уйти. Фрейя разыскала его и обнаружила, что его тело подверглось кибернетическим модификациям. Его разум, похоже, находится в конфликте: иногда он ведет себя как прежний, а иногда кажется отстраненным.
Теперь Эмре присоединился к Вендетте и демонстрирует быстрый стиль ведения боя, основанный на беге и стрельбе.
- Синтетическая винтовка (основной огонь) – Оружие с тремя выстрелами.
- Прицелиться (альтернативный огонь) – Удерживайте, чтобы увеличить масштаб, повысить точность и увеличить дальность стрельбы.
- Сифонный бластер – Временно использует полуавтоматический пистолет с взрывными патронами, похищающими жизнь. При использовании можно двигаться быстрее и прыгать выше.
- Киберфраг – Бросает гранату, которая взрывается вскоре после отскока.
- Перепрограммирование протокола (суперспособность) – Запускается перепрограммирование, превращающее вас в живое оружие. Выпускает быстрые взрывные выстрелы или заряженные мега-выстрелы, способные уничтожить целые команды.
- Изменение показателей (пассивная способность) – Пассивное восстановление здоровья активируется раньше и мгновенно восстанавливает 30 ед. здоровья при активации.
МИЗУКИ (поддержка)
Мизуки – член клана Хасимото, который сотрудничает с "Когтем". Она пережила годы несчастий и давления со стороны лидеров клана. Некоторые считают, что она не подходит для той жизни, в которой выросла, но благодаря преданности делу и влиянию старших членов клана она стала его ключевой фигурой. Мизуки поручено проникнуть в ряды йокаев около Канедзаки, но есть опасения, что она может подпасть под их влияние или примкнуть к Overwatch.
- Призрачный клинок (основной огонь) – Бросает вращающийся клинок, который может отскакивать от стен, поражать врагов и быстро наносить урон.
- Исцеляющая Каса – Бросает шляпу, чтобы исцелить союзника. Затем она отскакивает к ближайшим союзникам и исцеляет вас, когда возвращается.
- Возвращение Катасиро – Совершает прыжок вперед, оставив после себя бумажную куклу. Активируйте повторно, чтобы вернуться назад и повысить скорость передвижения на время действия.
- Связывающая цепь – Запускает связывающую цепь, которая мешает первому пораженному врагу.
- Святилище Кэккай (суперспособность) – Создайте святилище, которое исцеляет союзников и поглощает вражеские снаряды, летящие из-за пределов области действия.
- Аура исцеления (пассивная способность) – Исцеляет союзников поблизости. Исцеление зависит от ресурсов, генерируемых нанесением урона и исцелением.
АНРАН (урон)
Старшая сестра У Яна, Анран использует силу огня в жаркой схватке. Она уверена в себе и трудолюбива, требуя от других того же, что и от себя. Анран присоединяется к Overwatch с намерением спасти мир и уберечь У Яна от неприятностей.
- Веера Чжукэ (основной огонь) – Веера, стреляющие огненными снарядами.
- Раздувание пламени (альтернативный огонь) – Поток горячего ветра, усиливающий урон от огня.
- Испепеляющий рывок – Бросается вперед и наносит урон врагам на своем пути.
- Танцующее пламя – Наносит удар ближайшим врагам, уклоняясь от получения любого урона.
- Алый взлет (суперспособность, если жива) – Бросается вперед, взрываясь при столкновении и мгновенно поджигая врагов.
- Алое возрождение (суперспособность, если мертва) – После смерти воскрешает себя в огненном взрыве.
- Воспламенение (пассивная способность) – Поражает врагов огненными атаками, чтобы сжечь их.
Анран появится в раннем доступе в рамках испытания героя, которое начнется 5 февраля.
РЕАКТИВНЫЙ КОТ (поддержка)
Да. Реактивный кот наконец-то присоединяется к команде.
Найденный в Гибралтаре, Реактивный Кот остается загадкой и о нем мало что известно, кроме того, что он очень опасен в бою, обладает быстрой реакцией и набором навыков, присущих кошачьему герою.
- Биотические мяули (основной огонь) – Пули средней дальности, которые лечат союзников и наносят урон врагам.
- Служба спасения – Переключается в режим транспортировки, позволяющий буксировать союзника. Увеличивает скорость движения и исцеляет союзника.
- Безумный полет – Ускоряется в направлении движения. Восстановление топлива происходит медленнее при перевозке другого игрока.
- Мурлыканье – Пульсирующее исцеление по области, частота которого увеличивается со временем. При активации отбрасывает ближайших врагов.
- Раскотитель (суперспособность) – Пикирует вниз, сбивая врагов и привязывая ближайшего к себе.
- Реактивный ранец (пассивная способность) – Постоянный полет.
Сезон "Завоевание" стартует на следующей неделе - 10 февраля.