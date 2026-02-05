Разработчики Overwatch пояснили, почему новые герои теперь в основном молодые, красивые и получают больше скинов

Когда Overwatch впервые вышел в 2016 году, частью его очарования был разнообразный состав героев всех форм и размеров - от говорящей гориллы до робота-монаха. Такие персонажи, как Заря и Мэй, ломали привычные стереотипы о женских образах в видеоиграх. Теперь многие новые герои - Кирико, Фрейя, Вендетта, У ян, Юнона, а также недавно анонсированные, соответствуют более классическим канонам привлекательности: они, как правило, молодые, стройные и красивые.

В интервью GameSpot старший продюсер Overwatch Кенни Хадсон объяснил, что причина кроется не только в маркетинговой привлекательности персонажей, но и в технических аспектах разработки.

При создании героев мы стараемся найти баланс между уникальностью и правильными базовыми пропорциями - ростом, телосложением, масштабом. Это важно не только для дизайна косметики и работы на перспективу, но и для решения возможных технических проблем. Например, такие параметры, как длинные конечности, высокий рост и развитый торс, значительно упрощают работу нашим художникам: на такие модели проще "надевать" новые элементы и текстуры. Вот почему в итоге мы приходим к таким решениям.

Арт-директор Дион Роджерс дал похожий ответ, когда его спросили, почему некоторые персонажи получают больше скинов, чем другие. Дело не только в маркетинге, просто для некоторых персонажей (таких как Ангел или Кирико) создавать скины проще, чем, например, для Тарана, работа над которым вводит команду в "режим кризиса".

Однако разработчики обещают изменения. "Сейчас мы достигли уровня, когда можем создавать больше нестандартных героев, потому что усвоили все уроки", - отметил Хадсон. Команда надеется вернуться к более "эксцентричным" героям уже в 2026 году.

10 февраля для Overwatch выйдет крупное обновление с новым сезоном, сюжетным контентом и сразу пятью новыми героями в первый же день. Игра, убравшая цифру "2" из названия, фактически получает перезагрузку