Разработчики Overwatch пояснили, почему новые герои теперь в основном молодые, красивые и получают больше скинов

Когда Overwatch впервые вышел в 2016 году, частью его очарования был разнообразный состав героев всех форм и размеров - от говорящей гориллы до робота-монаха. Такие персонажи, как Заря и Мэй, ломали привычные стереотипы о женских образах в видеоиграх. Теперь многие новые герои - Кирико, Фрейя, Вендетта, У ян, Юнона, а также недавно анонсированные, соответствуют более классическим канонам привлекательности: они, как правило, молодые, стройные и красивые.
В интервью GameSpot старший продюсер Overwatch Кенни Хадсон объяснил, что причина кроется не только в маркетинговой привлекательности персонажей, но и в технических аспектах разработки.
При создании героев мы стараемся найти баланс между уникальностью и правильными базовыми пропорциями - ростом, телосложением, масштабом. Это важно не только для дизайна косметики и работы на перспективу, но и для решения возможных технических проблем. Например, такие параметры, как длинные конечности, высокий рост и развитый торс, значительно упрощают работу нашим художникам: на такие модели проще "надевать" новые элементы и текстуры. Вот почему в итоге мы приходим к таким решениям.
Арт-директор Дион Роджерс дал похожий ответ, когда его спросили, почему некоторые персонажи получают больше скинов, чем другие. Дело не только в маркетинге, просто для некоторых персонажей (таких как Ангел или Кирико) создавать скины проще, чем, например, для Тарана, работа над которым вводит команду в "режим кризиса".
Однако разработчики обещают изменения. "Сейчас мы достигли уровня, когда можем создавать больше нестандартных героев, потому что усвоили все уроки", - отметил Хадсон. Команда надеется вернуться к более "эксцентричным" героям уже в 2026 году.
10 февраля для Overwatch выйдет крупное обновление с новым сезоном, сюжетным контентом и сразу пятью новыми героями в первый же день. Игра, убравшая цифру "2" из названия, фактически получает перезагрузку
Ну потому что, очевидно что писик попик секс месячные легко продают игру девственникам, то есть 99% ца овервотч вот и все
Ты бы играл в игру, где вместо молодых тяночек бегают жирухи 50+ лет в обтягивающих лосинах?
он бы 100 пудов играл
Я раньше думал, что СЖВ это чисто западная тема, но не ожидал что здесь на PG таких просто рассадник. И ладно когда игру за геймплей, графику и дизайн критикуют, но нет! Мы обзовём всех пубертатниками, школьниками и девственниками, но ничего по существу и без каких либо оснований
Потому что скины на них хорошо продаются. Новость можно удалять
"жирные и страшные негро-азиаты и просто уeбищa хуже продаются" - вот и все. Теперь, когда в их тупые бошки дошло это, надо чтобы они додумались делать это с вкусом. Слишком шаблонные рожи тоже не особо то и нужны
"Усвоили все уроки" - ну хоть кто то это сделал.
В тоже время за 20 сезонов хомяк получил 2 скина легендарных тогда как некоторые получают за один сезон три скина
Ахвхвхв, а что случилось? Всё же получается, что сжв шизы не играют в игры и не донатят как обычные нормальные люди
Ну а если перевести слова разработчиков на язык "Правда", то они потеряли аудиторию и бабки, которые утекли в марвел райвелс. После обликов и персонажей из марвелс, овервотчевские выглядят убого и неэстетично, особенно разница заметна, когда делаешь перерыв в первой.