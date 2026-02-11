Разработчики Overwatch в Китае выступили против изменения внешнего вида Ань Жань из-за требований активистов

Команда NetEase, управляющая операциями Overwatch в Китае, официально прокомментировала планы Blizzard изменить дизайн новой героини Ань Жань после критики части западных игроков и актрисы озвучивания. В сообщении в Weibo китайские операторы подчеркнули, что игроки в регионе высоко ценят текущий образ героини.

Ань Жань, одна из пяти новых героев Overwatch, подверглась критике со стороны части сообщества, в том числе актрисы английского озвучивания Фарихи Андерсен, которая заявила, что героиня выглядит как "оземпиковая чика", которая бросает вызов современным стандартам красоты. Геймдиректор Overwatch Аарон Келлер анонсировал планы по редактированию внешности героини, однако это решение встретило сопротивление в китайском комьюнити.

Мы всегда гордились добавлением еще одного китайского героя, Ань Жань, и высоко ценим любовь и искренние отзывы китайских игроков с момента ее дебюта. Мы понимаем, что эстетические предпочтения укоренены в разных культурных традициях и личном восприятии. Мы постоянно сообщали команде Blizzard, что китайские игроки признают и ценят текущий образ Ань Жань, и продолжим следить за тем, чтобы эти голоса были полностью услышаны во всех последующих обсуждениях.

Китайская команда также отметила, что их роль не ограничивается передачей фидбека - они активно участвуют в процессе обсуждения изменений, основываясь на глубоком понимании настроений местных игроков. Было подчеркнуто, что итоговый визуальный дизайн героини должен учитывать множество перспектив, и если изменения все же будут приняты, команда продолжит участвовать в оптимизации, чтобы сохранить качества и дух, близкие комьюнити.