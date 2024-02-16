Разработчики пообещали скорректировать размеры снарядов некоторых героев в Overwatch 2

Недавно в Overwatch 2 стартовал 9-й сезон, в котором разработчики значительно увеличили хитбоксы некоторых героев. Игроки восприняли это изменения неоднозначно: одни посчитали это забавным моментом, а другие обвинили разработчиков в излишней попытке упростить игру для новичков.
Сегодня ведущий дизайнер персонажей Алек Доусон сообщил, что команда учла отзывы игроков и в ближайшее время планирует скорректировать размер снарядов и запас здоровья некоторых героев.
Мы продолжаем наблюдать за тем, как изменения 9 сезона повлияли на игру, — написал он. — Несмотря на то, что мы хотим еще немного подождать, чтобы игроки привыкли к изменениям, кое-что мы планируем поменять уже в ближайшем будущем.
Ожидайте корректировку размера снарядов и запаса здоровья у некоторых героев. Значения точности попадания снарядов соответствуют нашим ожиданиям, однако в некоторых случаях мы немного перегнули палку.
Также Доусон рассказал, что этой ночью команда Overwatch выпустила срочное обновление, которое исправляет некоторые баги с уроном удара ближнего боя у Кулака Смерти и Королевы Стервятников.