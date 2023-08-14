Шуточный обзор про Overwatch 2 и порно принес автору эквивалент 100 тысяч долларов в Steam ©

На прошлой неделе состоялся релиз Overwatch 2 в Steam и пользователи разгромили игру негативными обзорами в которых высказывались не только об игре, но и самой Blizzard.

Особенно отличился пользователь под ником Conpon:

Люди, делающие порно по Overwatch, работают усерднее, чем люди, создающие Overwatch.

Пользователи Steam просто засыпали его разнообразными наградами. Общая сумма полученных Conpon таким образом очков Steam уже превысила 12 миллионов – в деньгах это примерно 117 тысяч долларов.

Но вывести их вряд ли получиться, на разнообразных биржах за 100 очков в среднем просят по 3-5 рублей. Автору остается только тратить их в разделе "Предметы за очки" на анимированные аватары для профиля, стикеры, заставки для Steam Deck и другую косметику.