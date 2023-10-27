Состоялась премьера музыкального клипа LE SSERAFIM x Overwatch 2

Сегодня состоялась премьера музыкальной композиции 'Perfect Night' в исполнении LE SSERAFIM.



В клипе пятеро женских героинь Overwatch: Трейсер, Бригитты, Кирико, Сомбры и Хана Сонг спешат на концерт K-Pop исполнителя. В клипе присутствуют анимационные вставки в стиле короткометражек Overwatch.

В самой игре ничего нового не появилось, но уже известно, что игроков ждет внутриигровая косметика, включая легендарные облики. Логично предположить, что облики будут как раз те, что фигурируют в клипе.

Облики, и другая тематическая косметика, появится в игре 1 ноября. Больше информации об ивенте-коллаборации расскажут 30 октября.

Как вам новые образы героинь? Уже выбрали, какой скин будете брать в коллекцию?