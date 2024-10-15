Создатели Overwatch 2 рассказали про изменения в 13 сезоне и Хэллоуинском режиме

В честь Хэллоуина в игре появится режим «Лаборатория Крысенштейна». В этом режиме игроки смогут создавать уникальные «мутации» для своих персонажей. Мутации меняют навыки и характеристики героев, позволяя, например, усилить защиту от урона.



Разработчики предлагают игрокам использовать новые способности, чтобы разнообразить игровой процесс и сделать бои более захватывающими. В 13 сезоне также будут изменены несколько карт: Дорадо, Нумбани, Королевская трасса и Гавана.



Разработчики также внесли изменения в систему «Защитной матрицы». Теперь в интерфейсе участников матча появилась новая кнопка, с помощью которой игроки смогут быстрее сообщать о «токсичном поведении», особенно на консолях. Кроме того, были усовершенствованы механизмы подбора матчей.

Также были внесены изменения в баланс персонажей. Например, Раматтра теперь будет иметь больше стратегических возможностей в бою, а Мауге получит усиление пулемёта «Ганни». Чтобы эффективно исцелять, Юнона должна будет находиться ближе к союзникам.



Новый сезон стартует уже сегодня.