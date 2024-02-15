Спасибо разработчикам: в Overwatch 2 теперь можно убивать врагов даже "не попадая" по ним

В бесплатном командном шутере Overwatch 2 стартовал уже девятый по счету сезон. Вместе с этим игра получила масштабное обновление, которое приносит уникальное кооперативное событие, несколько важных исправлений и различные улучшения. Судя по реакции пользователей в социальных сетях и на игровых форумах, нововведения пришлись по душе далеко не всем игрокам шутера.
Больше всего вопросов у игроков Overwatch 2 возникло к обновленной системе хитбоксов. Разработчики из Blizzard Entertainment фактически совершили самую грубую ошибку в геймдизайне любого шутера, сделав модель попадания намного больше, чем её визуальные размеры. Речь идет не о редковстречающихся случаях, по мнению игроков в Overwatch 2 хитбосы сейчас полностью сломаны.
Судя по всему, разработчики Overwatch 2 хотели снизить важность прицеливания и облегчить попадания, как с оружия, так и при помощи способностей. Однако они явно перестарались. Теперь игрокам даже не нужно попадать во врагов, чтобы их убить. Область попадания в голову персонажа, игроки называют "катастрофически" большой. У пользователей сложилось впечатление, что в Overwatch 2 теперь все играют с активными читами, ведь привычный игровой баланс сломан.
Чтобы рукожопые люди не чувствовали себя ущербными
Про рукожопых прямо в точку!!!!!!!!!!!
Польём каловую игру, ещё большим калом, чтоб прям мммм, казуалы будут рады
В условиях тотального распространения мобильного интернета думаю это оправдано....