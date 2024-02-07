Стала известна тематика и эпохальный облик 9 сезона Overwatch 2

В сети появился слив, в котором продемонстрирован эпохальный облик на Мойру в 9 сезоне Overwatch 2. Видео в очень плохом качестве, но что есть, то есть.
Из других сливов 9 сезона:
- Тематика сезона «Мистические ужасы», это одна из тем, которую упоминал гейм-директор Аарон Келлер на BlizzCon. Видимо, герои будут «чемпионами» жутких сил.
- Новые шаблоны настроек прицела и обновленные значки рангов. В игре появится фиолетовый значек, который будет относится к новому рангу выше «Элиты» (на BlizzCon говорили, что он будет называться Ultimate).
Напомнинаем вам, что 9 сезон стартует в игре уже на следующей неделе - 13 февраля.
Мистические ужасы? Типа то, что было на хэллоуин или новое нарисовали?
Чёт так себе. Так и не смог ни один скин превзойти скин Гендзи. Ну это и не удивительно, раз они говорили, что на мифик скин уходит больше 1 года разработки, а тут они клепают их по кд. Только на Гендзи и ушел реальный год разработки, видимо.