Стали известны первые подробности о PvE-режиме Overwatch 2

Актер озвучки Гэндзи Гаку Спэйс поделился небольшими деталями о PvE. По словам актера, разработка PvE идёт так долго из-за огромного количества внутриигровых роликов между разными заданиями, а сценарий постоянно дописывается и переписывается.
- В PvE будет огромное количество синематиков и катсценок между миссиями. «Я видел несколько, их черновые версии, они потрясающие! — сказал актер. — Вы точно не разочаруетесь».
- Сценаристы постоянно переписывают и добавляют новые реплики для PvE. Гаку Спэйс приходилось по нескольку раз приезжать в студию и записывать/перезаписывать фразы своего героя. По словам актера, запись озвучки к PvE идет уже несколько лет.
- Гэндзи будет активно участвовать в сюжете. «Об этом можно было легко догадаться, — пояснил актер. — Гэндзи состоит в Overwatch, Раматтра — один из злодеев. Раматтра связан с Дзенъяттой, а тот с Гэндзи. И у Гэндзи еще есть отдельная история с Хандзо и Кирико. Не знаю насчет остальных героев, но Гэндзи будет участвовать в сюжете чаще, чем большинство персонажей».
- Гаку знает, когда примерно выйдет PvE, но не может сказать из-за условий контракта. Актер добавил, что разработчики пока не определились с точной датой релиза (эта информация может быть устаревшей — прим. ред).
Обо всем этом Гаку Спэйс рассказал в последнем видео на своем YouTube-канале — актер постоянно выкладывает ролики, как он играет на Гэндзи и в начале обычно отвечает на какой-нибудь вопрос от фанатов.
И опять придется всем голосовать за пропуск всех кат-сцен каждый раз
о, теперь то точно можно не брать
Персонажи в сюжетных поисках гендерной идентичности?
Чееел, каким вообще образом ты к новости про PvE приплел свою гомофобию?
типичный игрок ру сегмента, накинуть овнеца потому что, а ведь это еще и Близы, тут вапше грех не написать тупость