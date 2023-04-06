Стали известны первые подробности о PvE-режиме Overwatch 2

Актер озвучки Гэндзи Гаку Спэйс поделился небольшими деталями о PvE. По словам актера, разработка PvE идёт так долго из-за огромного количества внутриигровых роликов между разными заданиями, а сценарий постоянно дописывается и переписывается.

В PvE будет огромное количество синематиков и катсценок между миссиями. «Я видел несколько, их черновые версии, они потрясающие! — сказал актер. — Вы точно не разочаруетесь».

Сценаристы постоянно переписывают и добавляют новые реплики для PvE. Гаку Спэйс приходилось по нескольку раз приезжать в студию и записывать/перезаписывать фразы своего героя. По словам актера, запись озвучки к PvE идет уже несколько лет.

Гэндзи будет активно участвовать в сюжете. «Об этом можно было легко догадаться, — пояснил актер. — Гэндзи состоит в Overwatch, Раматтра — один из злодеев. Раматтра связан с Дзенъяттой, а тот с Гэндзи. И у Гэндзи еще есть отдельная история с Хандзо и Кирико. Не знаю насчет остальных героев, но Гэндзи будет участвовать в сюжете чаще, чем большинство персонажей».

Гаку знает, когда примерно выйдет PvE, но не может сказать из-за условий контракта. Актер добавил, что разработчики пока не определились с точной датой релиза (эта информация может быть устаревшей — прим. ред).

Обо всем этом Гаку Спэйс рассказал в последнем видео на своем YouTube-канале — актер постоянно выкладывает ролики, как он играет на Гэндзи и в начале обычно отвечает на какой-нибудь вопрос от фанатов.