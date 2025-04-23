Теперь из легендарных контейнеров Overwatch 2 можно получить предметы последних коллабораций с Diablo и WoW

С запуском 16 сезона Overwatch 2 разработчики решили расширить содержимое легендарных контейнеров и теперь из них можно получить особые облики событий-коллабораций с World of Warcraft и Diablo.

В списке возможной добычи появились облики «Империй» (Райнхардт), «Лилит» (Мойра) (кстати, выпадала некоторым в прошлом сезоне, т.к облик ультранабора), «Инарий» (Фарра), «Тралл» (Дзенъятта), «Алмазный Магни» (Торбьорн), «Король-лич» (Райнхардт) и «Сильвана» (Роковая вдова) + соответствующая косметика этих коллабораций.

Облики других коллабораций (MHA, Аватар и т.д.) по-прежнему выпасть не могут. Магазинные облики прошлого сезона также почему-то еще не добавили в список добычи.