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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 530 оценок

Теперь новички в Overwatch 2 будут играть первые 5 игр против ботов

Solstice
Новости

Такое нововведение было добавлено в Overwatch 2 в свежем патче, который вышел вчера ночью:

  • В течение пяти 5 матчей «Быстрой игры» новички в Overwatch 2 могут столкнуться с противниками-ИИ.
  • Теперь новым игрокам будет доступна быстрая игра по ролям, а не быстрая игра в открытом режиме.
  • Чтобы открыть остальные режимы, теперь необходимо сыграть 5, а не 10 матчей.
  • Рейтинг подбора соперников для игроков с новыми учетными записями, явно демонстрирующих высокий навык, может быть немедленно повышен. Это изменение не затронет старые учетные записи, на которых уже было сыграно большое количество матчей.

Комментарий разработчиков:

Мы заметили, что настоящие новички иногда попадают в матчи с опытными игроками на новых учетных записях. Это может негативно сказаться на впечатлениях новых игроков. Чтобы исправить эту ситуацию, а также помочь опытным игрокам избежать матчей с менее опытными соперниками, мы внедряем новую систему подбора, которая будет значительно быстрее адаптироваться под навыки новых игроков.

Blizzard борется со смурфами, а изменения должны сделать первые игры комфортнее. Что думаете?

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Большая Флейта
Теперь новички в Overwatch 2 будут играть первые 5 игр против ботов

Совсем все плохо с онлайном?

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