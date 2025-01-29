Теперь новички в Overwatch 2 будут играть первые 5 игр против ботов

Такое нововведение было добавлено в Overwatch 2 в свежем патче, который вышел вчера ночью:
- В течение пяти 5 матчей «Быстрой игры» новички в Overwatch 2 могут столкнуться с противниками-ИИ.
- Теперь новым игрокам будет доступна быстрая игра по ролям, а не быстрая игра в открытом режиме.
- Чтобы открыть остальные режимы, теперь необходимо сыграть 5, а не 10 матчей.
- Рейтинг подбора соперников для игроков с новыми учетными записями, явно демонстрирующих высокий навык, может быть немедленно повышен. Это изменение не затронет старые учетные записи, на которых уже было сыграно большое количество матчей.
Комментарий разработчиков:
Мы заметили, что настоящие новички иногда попадают в матчи с опытными игроками на новых учетных записях. Это может негативно сказаться на впечатлениях новых игроков. Чтобы исправить эту ситуацию, а также помочь опытным игрокам избежать матчей с менее опытными соперниками, мы внедряем новую систему подбора, которая будет значительно быстрее адаптироваться под навыки новых игроков.
Blizzard борется со смурфами, а изменения должны сделать первые игры комфортнее. Что думаете?
Совсем все плохо с онлайном?