Тизер нового героя, новые эпохальные облики и празднование Хэллоуина в трейлере запуска 19 сезона Overwatch 2

На следующей неделе, а именно 14 октября в 21:00 по московскому времени, в Overwatch 2 стартует уже 19 по счету сезон, в котором разработчики подготовили для игроков множество новинок.
Новый сезон, получивший название "Haunted Masquerade", принесет два новых эпохальных облика, вернет в игру режимы Ужасов на Хеллоуин, добавит новинки для режима "Стадион" и представит нового героя.
Кроме того, в игре пройдет особое PvP-cобытие "Призрачный маскарад", в рамках которого герои примерят маски союзного героя, что бы получить доступ к некоторым их способностям.
Чего еще ожидать в новом сезоне:
- Тематика боевого пропуска посвящена маскарадной тематике;
- Для режима "Стадион" подготовлено три новых героя – Торбьорн, Азарт и Соджорн;
- Эпохальный облик Ткач Жизни – "Божественный друид" и Крысавчик – "Кибертопливо";
- Новый режим "Призрачный маскарад" и возвращение старых режимов – "Месть Крысенштейна" и "Гнев невесты";
- В течение сезона повторно пройдет событие-коллаборация с One-Punch Man;
- В конце сезона пройдет тестирование нового героя, тизер которого вы можете наблюдать в конце трейлера.