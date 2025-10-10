ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 580 оценок

Тизер нового героя, новые эпохальные облики и празднование Хэллоуина в трейлере запуска 19 сезона Overwatch 2

Solstice Solstice

На следующей неделе, а именно 14 октября в 21:00 по московскому времени, в Overwatch 2 стартует уже 19 по счету сезон, в котором разработчики подготовили для игроков множество новинок.

Новый сезон, получивший название "Haunted Masquerade", принесет два новых эпохальных облика, вернет в игру режимы Ужасов на Хеллоуин, добавит новинки для режима "Стадион" и представит нового героя.

Кроме того, в игре пройдет особое PvP-cобытие "Призрачный маскарад", в рамках которого герои примерят маски союзного героя, что бы получить доступ к некоторым их способностям.

Чего еще ожидать в новом сезоне:

  • Тематика боевого пропуска посвящена маскарадной тематике;
  • Для режима "Стадион" подготовлено три новых героя – Торбьорн, Азарт и Соджорн;
  • Эпохальный облик Ткач Жизни – "Божественный друид" и Крысавчик – "Кибертопливо";
  • Новый режим "Призрачный маскарад" и возвращение старых режимов – "Месть Крысенштейна" и "Гнев невесты";
  • В течение сезона повторно пройдет событие-коллаборация с One-Punch Man;
  • В конце сезона пройдет тестирование нового героя, тизер которого вы можете наблюдать в конце трейлера.
