Overwatch 2 04.10.2022
4.1 290 оценок

Трейлер 4-го сезона Overwatch 2 показывает содержимое Боевого пропуска

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R_Mor
Новости

Новый сезон Overwatch 2 уже наступил, добавив совершенно нового героя поддержки Lifeweaver. Среди других особенностей - модернизация рейтинговой игры, новая косметика для различных героев, новый ограниченный по времени Arcade Brawl и новый Battle Pass. Ознакомьтесь с наградами в Premium Battle Pass ниже.

Новые голосовые реплики, яркие вступления, а также эпические и легендарные скины доступны на 80 уровнях. Сигма также получает свой первый мифический скин "Галактический император", который связан с предстоящим событием "Звездный дозор". Владельцы Premium Battle Pass также могут получить соответствующие скины для Уинстона, Мерси, Кулака Смерти и Эш.

Конечно, в этом обновлении есть еще много интересного, включая переработку Бриджит, которая дает больший щит, оглушающий нескольких врагов, и различные изменения баланса для других героев.

Трейлеры Обновления
-4
4
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
luVol

Ни одного даже приятного внешнего облика не получилось сделать😂

3
Kamishini1993

Все красивое в магазин залетит как всегда

0
Strannik110

Что за мусор??

0
Jarvis666

Вот теперь можно сказать с уверенностью, что овервотч умерла навсегда. Пусть эти пансексуалы сами донатят и играют в это))

-1