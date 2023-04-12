Трейлер 4-го сезона Overwatch 2 показывает содержимое Боевого пропуска ©

Новый сезон Overwatch 2 уже наступил, добавив совершенно нового героя поддержки Lifeweaver. Среди других особенностей - модернизация рейтинговой игры, новая косметика для различных героев, новый ограниченный по времени Arcade Brawl и новый Battle Pass. Ознакомьтесь с наградами в Premium Battle Pass ниже.

Новые голосовые реплики, яркие вступления, а также эпические и легендарные скины доступны на 80 уровнях. Сигма также получает свой первый мифический скин "Галактический император", который связан с предстоящим событием "Звездный дозор". Владельцы Premium Battle Pass также могут получить соответствующие скины для Уинстона, Мерси, Кулака Смерти и Эш.

Конечно, в этом обновлении есть еще много интересного, включая переработку Бриджит, которая дает больший щит, оглушающий нескольких врагов, и различные изменения баланса для других героев.