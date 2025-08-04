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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 571 оценка

Трейлер коллаборации "Overwatch 2 x NERF"

Solstice Solstice

Разработчики Overwatch 2 спешат объявить об очередной коллаборации, которая начнется уже завтра - 5 августа.

На этот раз игроки смогут примерять облики для оружия, выполненные в стиле игрушек NERF. Игрушки Nerf - это бластеры, стреляющие поролоновыми пулями, и они популярны среди детей и подростков.

Скины оружия доступны для следующих героев:

  • "Maverick" и "Vortex Football" для Кэссиди
  • "GelFire Pro" для Трейсер
  • "Slingerang" и "Power Blast Bat" для Гэндзи
  • "Super Soaker XP100" для Мэй
  • "Loadout Galactic Commander" для Батиста
  • "N Series Pinpoint" для Солдата-76

Дополнительно Кэссиди получит легендарный облик "NERF".

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Кроме того, в игре станет доступен ограниченный по времени режим "NERF or Nothin’", где за каждое убийство выдадут новый бластер NERF для овладения. Выполняйте серию испытаний во время события и получите награды в стиле NERF (реплики, граффити, аксессуар для оружия и "GelFire Pro" для Трейсер).

Коллаборация пройдет с 5 по 18 августа.

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