Трейлер коллаборации "Overwatch 2 x NERF"

Разработчики Overwatch 2 спешат объявить об очередной коллаборации, которая начнется уже завтра - 5 августа.

На этот раз игроки смогут примерять облики для оружия, выполненные в стиле игрушек NERF. Игрушки Nerf - это бластеры, стреляющие поролоновыми пулями, и они популярны среди детей и подростков.

Скины оружия доступны для следующих героев:

"Maverick" и "Vortex Football" для Кэссиди

"GelFire Pro" для Трейсер

"Slingerang" и "Power Blast Bat" для Гэндзи

"Super Soaker XP100" для Мэй

"Loadout Galactic Commander" для Батиста

"N Series Pinpoint" для Солдата-76

Дополнительно Кэссиди получит легендарный облик "NERF".

Кроме того, в игре станет доступен ограниченный по времени режим "NERF or Nothin’", где за каждое убийство выдадут новый бластер NERF для овладения. Выполняйте серию испытаний во время события и получите награды в стиле NERF (реплики, граффити, аксессуар для оружия и "GelFire Pro" для Трейсер).

Коллаборация пройдет с 5 по 18 августа.