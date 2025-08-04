Трейлер коллаборации "Overwatch 2 x NERF"

Разработчики Overwatch 2 спешат объявить об очередной коллаборации, которая начнется уже завтра - 5 августа.
На этот раз игроки смогут примерять облики для оружия, выполненные в стиле игрушек NERF. Игрушки Nerf - это бластеры, стреляющие поролоновыми пулями, и они популярны среди детей и подростков.
Скины оружия доступны для следующих героев:
- "Maverick" и "Vortex Football" для Кэссиди
- "GelFire Pro" для Трейсер
- "Slingerang" и "Power Blast Bat" для Гэндзи
- "Super Soaker XP100" для Мэй
- "Loadout Galactic Commander" для Батиста
- "N Series Pinpoint" для Солдата-76
Дополнительно Кэссиди получит легендарный облик "NERF".
Кроме того, в игре станет доступен ограниченный по времени режим "NERF or Nothin’", где за каждое убийство выдадут новый бластер NERF для овладения. Выполняйте серию испытаний во время события и получите награды в стиле NERF (реплики, граффити, аксессуар для оружия и "GelFire Pro" для Трейсер).
Коллаборация пройдет с 5 по 18 августа.
В это ещё кто-то играет? // Владислав Тишков