Трейлер обновления "Invasion" для Overwatch 2 - новый герой поддержки, новые режимы, сюжетные PvE-миссии и многое другое

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер крупного обновления игры под названием "Invasion", в котором мельком продемонстрировали нового героя поддержки, сюжетные PvE-миссии, новый PvP-режим «Точка возгорания», режим «Мастерство героев» и кооперативное событие. Все перечисленное должно появится в игре 10 августа вместе с началом 6 сезона.

С выходом обновления Overwatch 2: Invasion в игре появится новый основной PvP-режим, который будет доступен в Быстрой и Соревновательной игре. Сражения в этом режиме будут проходить в двух новых локациях, и это будут самые большие PvP-карты в Overwatch 2 из всех, что сейчас есть.

В игре появится новая система «Мастерства героев» и обновленный тренировочный полигон.

В шестом сезоне будет три сюжетные PvE-миссии + кооп-ивент на Кингс Роу — об этом сказано в официальном анонсе на сайте Xbox.

И на последок в конце трейлера нам показали тизер нового героя поддержки:

Персонаж родом из Перу будет женского пола (на данный момент ориентация и возраст не известны).

Cтарший аниматор героев Overwatch 2 Кайл Дисаниж выложил этот момент из трейлера у себя в твиттере и написал:

Небольшой тизер следующего героя Overwatch! Это был первый персонаж, над которым мне удалось поработать — и как же мне не терпится вам показать, на что она способна.

Напоминаем вам, что в данный момент в игре подходит к концу четвертый сезон, а пятый стартует уже на этой неделе - 13 июня. Все выше перечисленные новинки попадут в игру со стартом шестого сезона - 10 августа.