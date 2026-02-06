Трейлер события-коллаборации Overwatch x Hello Kitty and Friends

ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 601 оценка

С 10 по 23 февраля в Overwatch состоится коллаборация-кроссовер с Hello Kitty & Friends. Она привнесёт в игру любимых персонажей в самую гущу битвы за будущее Overwatch.

"Overwatch x Hello Kitty & Friends" добавит шесть новых тематических обликов на героев:

  • Всегда готовая прийти на помощь, её доброта сочетается с отвагой, Юнона выглядит очень мило, когда выступает в роли Хелло Китти.
  • Легкая на подъем и милая, как всегда, Кирико предстаёт в образе Синнаморолл.
  • Внося комфорт, заботу и уютное очарование в каждое непростое испытание, Ангел готовит свой костюм Помпомпурин.
  • Уверенная в себе и готовая сиять игривой энергией суперзвезды, D.Va становится Май Мелоди.
  • Приятная на вид и колкая внутри, озорной вкус Куроми идеально сочетается с холодной точностью Вдовы.
  • Быстрые ритмы, широкие улыбки и безостановочное веселье льются рекой! Лусио начинает действовать в роли Кэроппи.
