Трейлер события-коллаборации Overwatch x Hello Kitty and Friends

С 10 по 23 февраля в Overwatch состоится коллаборация-кроссовер с Hello Kitty & Friends. Она привнесёт в игру любимых персонажей в самую гущу битвы за будущее Overwatch.
"Overwatch x Hello Kitty & Friends" добавит шесть новых тематических обликов на героев:
- Всегда готовая прийти на помощь, её доброта сочетается с отвагой, Юнона выглядит очень мило, когда выступает в роли Хелло Китти.
- Легкая на подъем и милая, как всегда, Кирико предстаёт в образе Синнаморолл.
- Внося комфорт, заботу и уютное очарование в каждое непростое испытание, Ангел готовит свой костюм Помпомпурин.
- Уверенная в себе и готовая сиять игривой энергией суперзвезды, D.Va становится Май Мелоди.
- Приятная на вид и колкая внутри, озорной вкус Куроми идеально сочетается с холодной точностью Вдовы.
- Быстрые ритмы, широкие улыбки и безостановочное веселье льются рекой! Лусио начинает действовать в роли Кэроппи.