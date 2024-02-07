на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 446 оценок

Трейлер запуска девятого сезона Overwatch 2 "Чемпионы"

Solstice
Новости

Только что разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер 9-го сезона, который начнется в игре на следующей неделе - 13 февраля. Первым делом, конечно же, в ролике были продемонстрированы косметические награды боевого пропуска, изменения в рейтиговой игре, а также новые режимы и ивенты.

Что ждет игроков в этом сезоне:

  • Эпохальный облик для Мойры - "Древняя призывательница";
  • Тематика сезона - "Мистические ужасы", но, как обычно, в боевом пропуске будут не только тематические скины.
  • Для соревновательной игры был введен новый ранг "Герой", а также добавлена более детальная статистика, где игроки смогут видеть свой прогресс рейтинга в каждом матче;
  • В игре появится возможность заработать оружие в нефритовой расцветке;
  • В начале сезона пройдет событие "Космический кризис", а ближе к концу февраля разработчики планируют отметить День Святого Валентина;
  • В середине марта появится новый режим в "Мастерстве Героев" для троих игроков, в котором нужно
    будет защищать башню от волн противников.
  • В конце трейлера разработчики затизирили новое событие-коллаборацию "Overwatch 2 x Cowboy Bebop", которое начнется в середине сезона.

Дорожная карта сезона:

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий