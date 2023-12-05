Трейлер запуска восьмого сезона Overwatch 2 "Зов охоты"

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер восьмого сезона под названием "Зов охоты". Новый сезона добавит в игру нового героя-танка Маугу, эпохальный облик для Орисы, различные изменения в балансе героев, а также новый боевой пропуск. Сезон cтартует уже завтра вечером (5 декабря) в 22:00 МСК.

Список новинок, которые ожидают игроков в этом сезоне:

Эпохальный облик для Орисы – "Великий зверь";

Новый герой роли танк по имени "Мауга";

Новые испытания в режиме мастерства героев для Мэй, Лусио, Гэндзи, Дивы и Эхо;

Ивенты "Года дракона" и "Зимней Сказки";

В магазине предметов появятся раскраски оружия для Ангела, Жнеца и Райнхардта, которые будут продаватся за внутреигровую валюту (у раскрасок будут уникальные звуки и эффекты);

В магазине предместов появится рад скинов, которые, к сожалению, являющихся перекрасами уже существующих скинов;

В игре появится временный PvPvE-режим для 8 игроков 4v4 "Битва зверей";

Во время события "Зимней Сказки", которое начнется 19 декабря, в игре будет дейстовать второй боевой пропуск (как в Halo Infinite или Fortnite), в котором вы сможете забрать дополнительные награды в виде скинов и портретов.

Будет как бесплатная так и премиальная версия этого пропуска (500 за премиальную).

Обзор на скины восьмого сезона: