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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 494 оценки

Трейсер из Overwatch 2 получила фигурку с соблазнительными формами

Gutsz
Новости

Дизайн Трейсер из Overwatch претерпел серьезные изменения с момента первого появления героини на поле боя. Сперва разработчики из Blizzard посчитали нужным уменьшить объем её талии, а затем в сиквеле сделали её формы еще более неприметными. Благо производитель фигурок Dtalon Studio еще помнит оригинальный дизайн Трейсер и собирается выпустить коллекционную статуэтку, намеренно подчеркнув её соблазнительные формы.

+ ещё 6 картинок

Фигурка Трейсер будет выполнена в масштабе 1:4. Её полная высота с учетом специальной подставки составляет чуть больше 40 сантиметров, а ширина достигает 15 сантиметров. Производитель вдохновлялся последним изображением героини в Overwatch 2 с её несколько обновленным костюмом. Тем не менее, создатели не собираются следовать странной политике Blizzard, поэтому героиня будет обладать объемной талией и пышной грудью.

Как сообщается, статуэтка собирается выпускаться в двух версиях. Стандартная обойдется в 350 долларов и предложит фигурку Трейсер с шикарной детализацией. Также будет доступна "расширенная" версия изделия, где героиню можно будет полностью раздеть и сменить некоторые части тела. За эту версию придется уже отдать больше 540 долларов.

32
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Макс Макс 007

Фулл для дедушки

Спойлер
+ ещё 2 картинки
5
Александр Дантес

540$ за фигурку? Я чего то упустил за последнее время, порнуху из интернета полностью удалили что ли?

3
UH815

Тоже интересно! За такие бабки, можно с настоящей время провести, а не сидеть пускать слюни на пластиковую щель!

0
shit again

Херею от стоимости

2
Kamishini1993

Аду Вонг за миллион рублей не видел ещё

6
Signore Kamishini1993

Чо.

1
Kamishini1993 Signore

Фигурка за 10к баксов, примерно такая же с виду как тут

1
Леший3 Kamishini1993

серьезно??????😨😨😨😨

0
Talendor3

Traher

2
The Great Troll

а где версия для друзей?

0
Алексей Дарк
Спойлер
10
Леший3

😍😍😍😍😍

0
SOLUS5678

Красота!

0