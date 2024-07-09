Трейсер из Overwatch 2 получила фигурку с соблазнительными формами

Дизайн Трейсер из Overwatch претерпел серьезные изменения с момента первого появления героини на поле боя. Сперва разработчики из Blizzard посчитали нужным уменьшить объем её талии, а затем в сиквеле сделали её формы еще более неприметными. Благо производитель фигурок Dtalon Studio еще помнит оригинальный дизайн Трейсер и собирается выпустить коллекционную статуэтку, намеренно подчеркнув её соблазнительные формы.
Фигурка Трейсер будет выполнена в масштабе 1:4. Её полная высота с учетом специальной подставки составляет чуть больше 40 сантиметров, а ширина достигает 15 сантиметров. Производитель вдохновлялся последним изображением героини в Overwatch 2 с её несколько обновленным костюмом. Тем не менее, создатели не собираются следовать странной политике Blizzard, поэтому героиня будет обладать объемной талией и пышной грудью.
Как сообщается, статуэтка собирается выпускаться в двух версиях. Стандартная обойдется в 350 долларов и предложит фигурку Трейсер с шикарной детализацией. Также будет доступна "расширенная" версия изделия, где героиню можно будет полностью раздеть и сменить некоторые части тела. За эту версию придется уже отдать больше 540 долларов.
Фулл для дедушки
540$ за фигурку? Я чего то упустил за последнее время, порнуху из интернета полностью удалили что ли?
Тоже интересно! За такие бабки, можно с настоящей время провести, а не сидеть пускать слюни на пластиковую щель!
Херею от стоимости
Аду Вонг за миллион рублей не видел ещё
Чо.
Фигурка за 10к баксов, примерно такая же с виду как тут
серьезно??????😨😨😨😨
Traher
а где версия для друзей?
😍😍😍😍😍
Красота!