У Blizzard проблемы с именами и репликами новых персонажей Overwatch, так как на других языках они звучат как мат

После выхода масштабного обновления, добавившего 5 новых героев, разработчики Overwatch столкнулись с целым рядом лингвистических курьезов. Самый громкий инцидент произошел с новым персонажем из Турции - Эмре Сарыоглу. Его ультимативная способность изначально называлась Seek and Destroy (Ищи и уничтожай), однако актер озвучки Керем Эрдинч объяснил разработчикам, что слово "Seek" при произношении звучит практически идентично грубому турецкому ругательству, обозначающему половой акт. Чтобы не шокировать игроков, название оперативно сменили на Search and Destroy.

Проблемы коснулись и Реактивной Кисы. В оригинале питомца зовут Фика (Fika) - в скандинавской культуре это означает традиционный перерыв на кофе. Но для итальянцев это слово оказалось созвучно вульгарному названию женского полового органа. Теперь в итальянской версии кошечку зовут Семла (Semla) - в честь традиционной шведской булочки, которую как раз едят во время фики.

Кроме того, временной блокировке подверглась стандартная реплика Домины "Shall we negotiate?" (Начнем переговоры?). Игроки научились прерывать фразу после второго слога слова "negotiate", в результате чего она звучала как оскорбление чернокожих. Реплику вернут после того, как пропишут алгоритм, запрещающий преждевременное прерывание.