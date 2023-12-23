У Трейсер из Overwatch 2 исчезли ягодицы в новом скине

Пользователь Twitter под ником OverwatchNaeri обратил внимание на новый скин Трейсер из Overwatch 2 из тематического боевого пропуска, посвященного Новому году. В облике Formalwear
героиня облачена в брюки, которые, по мнению некоторых комментаторов, полностью скрывают ее ягодицы.
В соцсетях уже начали ругать Blizzard за такую десексуализацию героини. Однако некоторым такой скин наоборот понравился — по их мнению, он сильно «освежает» Трейсер.
Blizzard ранее уже была замечена в попытках скрыть ягодицы Трейсер. После релиза второй части пользователи обратили внимание на значительное уменьшение этой части телы у героини.
Давно пора! Ведь цифровой персонаж своим видом может оскорблять кого-то. Жизнь станет лучше, когда, вместо ярких и индивидуальных персонажей, нам дадут поиграть за серых, ничем неотличимых друг от друга манекенов, у которых и пол невозможно будет определить. Тогда игры перестанут быть "агрессивными", воцарится мир, а люди, наконец-то, смогут перейти на новый этап эволюции (нет).
Сразу видно у кого девушки никогда не было.
А она собака, чтобы её заводить?
Хех. Прям ответ человека не состоявшего в отношениях.
Я такое от пацанов с феминистическими уклонами ток слышал. Для которых женшина не человек с которым можно приятно провести время, а ХРАМ, БОЖЕСТВО.
Не забудь задонатить своей любимой стримерше:)))
Уж извини, что при первой возможности не бегу в ЗАГС. Или, чтобы видеть очевидное, то нужно иметь статус: "Встречаюсь"? Пссс... скажу по секрету, я не в изоляции живу и мир повидал
Ну правильно. Храни себя для той особенной БОГИНИ. XD
Ну и любимой стримерше задонать то не забудь, ну с той с которой ты мир повидал. XD
🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Погоди. Так теперь в виду непонятно где зад, где перед))
дурдом в развлекательной индустрии уже приводит к "нервному срыву" одних от того, как это всё заебало и агр других по отношению к первым, потому что первые, не разделяют того же восхищения, как и вторые
Это всё негативное воздействие антижопных частиц.
*опу сперли!!! прдачелло верните!!
то клептоманы жопы с сиськами воруют, то контрабандисты третий подбородок и пару кило жира подбросят )
Что значит исчезли. В новом скине они и не были выделены. Новость какая то тупая. Как будто у скина была выделена жопа и с патчем она исчезла. Но это не так.
Ну и женские брюки не выделяют жопу так сильно.
Соглашусь, тем более не показали сбоку. Тут никак нельзя определить что и как.
Неудачный пример: у Трейсер видно, что штаны плотно надеты, а на фото - мешковатые штаны
Чувак они плотно облегают ее задницу как у трейсер. Но не выделяют ягодицы. Это такой фасон.
100% плотно. Верю
То есть по твоему у женшины там жопа находятся. Не знал. Новые уроки женской анатомии от Hipp0 .