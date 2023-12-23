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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 425 оценок

У Трейсер из Overwatch 2 исчезли ягодицы в новом скине

Simple Jack

Пользователь Twitter под ником OverwatchNaeri обратил внимание на новый скин Трейсер из Overwatch 2 из тематического боевого пропуска, посвященного Новому году. В облике Formalwear

героиня облачена в брюки, которые, по мнению некоторых комментаторов, полностью скрывают ее ягодицы.

В соцсетях уже начали ругать Blizzard за такую десексуализацию героини. Однако некоторым такой скин наоборот понравился — по их мнению, он сильно «освежает» Трейсер.

Blizzard ранее уже была замечена в попытках скрыть ягодицы Трейсер. После релиза второй части пользователи обратили внимание на значительное уменьшение этой части телы у героини.

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-13
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Hipp0

Давно пора! Ведь цифровой персонаж своим видом может оскорблять кого-то. Жизнь станет лучше, когда, вместо ярких и индивидуальных персонажей, нам дадут поиграть за серых, ничем неотличимых друг от друга манекенов, у которых и пол невозможно будет определить. Тогда игры перестанут быть "агрессивными", воцарится мир, а люди, наконец-то, смогут перейти на новый этап эволюции (нет).

13
D1Werty

Сразу видно у кого девушки никогда не было.

-10
Hipp0 D1Werty

А она собака, чтобы её заводить?

3
D1Werty Hipp0

Хех. Прям ответ человека не состоявшего в отношениях.

Я такое от пацанов с феминистическими уклонами ток слышал. Для которых женшина не человек с которым можно приятно провести время, а ХРАМ, БОЖЕСТВО.

Не забудь задонатить своей любимой стримерше:)))

-4
Hipp0 D1Werty

Уж извини, что при первой возможности не бегу в ЗАГС. Или, чтобы видеть очевидное, то нужно иметь статус: "Встречаюсь"? Пссс... скажу по секрету, я не в изоляции живу и мир повидал

2
D1Werty Hipp0

Ну правильно. Храни себя для той особенной БОГИНИ. XD

Ну и любимой стримерше задонать то не забудь, ну с той с которой ты мир повидал. XD

-5
Eclipse_Mars

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

2
QD19

Погоди. Так теперь в виду непонятно где зад, где перед))

2
Animario

дурдом в развлекательной индустрии уже приводит к "нервному срыву" одних от того, как это всё заебало и агр других по отношению к первым, потому что первые, не разделяют того же восхищения, как и вторые

0
AT_Sagor

Это всё негативное воздействие антижопных частиц.

0
saksnboom

*опу сперли!!! прдачелло верните!!

0
Animario

то клептоманы жопы с сиськами воруют, то контрабандисты третий подбородок и пару кило жира подбросят )

0
D1Werty

Что значит исчезли. В новом скине они и не были выделены. Новость какая то тупая. Как будто у скина была выделена жопа и с патчем она исчезла. Но это не так.

Ну и женские брюки не выделяют жопу так сильно.

Спойлер
-6
вупсич пупсич

Соглашусь, тем более не показали сбоку. Тут никак нельзя определить что и как.

-2
Hipp0

Неудачный пример: у Трейсер видно, что штаны плотно надеты, а на фото - мешковатые штаны

-1
D1Werty Hipp0

Чувак они плотно облегают ее задницу как у трейсер. Но не выделяют ягодицы. Это такой фасон.

0
Hipp0 D1Werty

100% плотно. Верю

0
D1Werty Hipp0

То есть по твоему у женшины там жопа находятся. Не знал. Новые уроки женской анатомии от Hipp0 .

0