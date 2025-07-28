Утечка в Overwatch 2 раскрывает полный набор способностей и модель нового героя

Большая утечка потенциально раскрыла полный набор способностей и модель персонажа для Wuyang, нового героя поддержки в Overwatch 2, который должен дебютировать в 18 сезоне. Хотя Blizzard официально не подтвердила никаких деталей, сообщество Overwatch активно обсуждает способности героя, его роль и место в мета-игре.

Изначально представленный под кодовым именем "Aqua" на мероприятии Overwatch 2 Spotlight и позже подтвержденный как герой поддержки с тематикой воды, который появится 26 августа, Wuyang уже вызывает ажиотаж благодаря утечке на Reddit, якобы связанной с официальным опросом Blizzard. У поклонников теперь есть представление о стиле игры этого 44-го героя.

Кроме того, в сети появилось множество изображений модели героя, позволяющих фанатам увидеть, как выглядит Wuyang.

Согласно постам, основное оружие Wuyang — это Жезл Сюаньу, который стреляет управляемыми водяными сферами, которые можно зарядить для взрывного урона по площади. Его альтернативная атака, Восстановительный Поток, обеспечивает пассивное лечение союзников и может быть усилена вручную, напоминая классических героев поддержки, таких как Zenyatta и Mercy.

Оружие

ЛКМ: выпускает наносящую урон водяную сферу. Удерживайте, чтобы управлять траекторией полета сферы, и зарядить ее взрыв.

ПКМ: направить на союзника поток с пассивным исцелением. Удерживайте на цели, чтобы исцелить вручную с повышенной скоростью (такое исцеление будет расходовать ресурс)

Способности

«Оберегающая волна» (E): выпустить вперед волну, которая увеличивает входящее исцеление союзников и отталкивает врагов.

«Стремительное течение» (Shift): оседлать поток воды, чтобы быстрее двигаться и выше прыгать.

«Приливный взрыв» (суперспособность): защитить себя или союзника покровом воды, который взрывается через некоторое время. Взрыв сбивает с ног врагов и восполняет цели огромное количество здоровья.

Таланты

Восстанавливает 10 боеприпасов и 33% от ресурса исцеления, когда активно «Стремительное течение».

«Оберегающая волна» возвращается на стартовую позицию. Во время возвращения волна наносит на 50% меньше урона.

Пассивное исцеление ПКМ увеличивается на 40% на 2 секунды, пока вы наносите урон водяными сферами.

Вы одновременно управляете 3 водяными сферами, которые наносят на 60% меньше урона, а их усиленный радиус взрыва уменьшен на 25%.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения, многие фанаты считают утечку правдоподобной из-за уровня детализации и соответствия стилю интерфейса Blizzard. Компания пока не прокомментировала ситуацию, и стоит отметить, что способности Wuyang могут измениться до его официального выхода.

Тем не менее, с запланированным пробным уикендом героя с 14 по 18 августа, игроки вскоре смогут оценить, являются ли эти способности подлинными. Ожидается, что Wuyang будет доступен во всех стандартных игровых режимах при выходе (за исключением Стадиона) и станет двенадцатым героем поддержки в составе Overwatch 2.