В 13 и 14 сезонах Overwatch 2 пройдет серия эксперементов с новыми режимами, в числе которых вернут матчи 6 на 6

Несмотря на еще не скорое завершение 13-го сезона, разработчики Overwatch 2 уже делятся подробностями обновлений для 14-го. На официальном сайте игры появилась новость, в которой гейм-директор Аарон Келлер поделился некоторыми планами по контенту для 14 сезона.

Разработчики планируют провести серию экспериментов с различными режимами, в которых игроки смогут играть с разным количеством игроков и с разными правилами проведения матча. Также глава разработки не исключает идею того, что в будущем они могли бы добавить два отдельных режима для игроков на выбор: 5 на 5 или 6 на 6.

1-й эксперимент пройдет через неделю после начала 14 сезона. Формат «минимум 1, максимум 3». В каждой команде должен быть минимум 1 игрок в каждой роли, но не более 3.

2-й эксперимент будет в середине 14 сезона. Классический формат 2-2-2, но с меньшим количеством контроля и реворками некоторых героев.

В текущем (13-м) сезоне проведут два эксперимента с форматом 5х5: «Быстрая игра: взлом», в которой на каждой роли может быть не более 2 игроков — при этом у танков будет меньше хп (т.е. как в «Открытом режиме»). Особый режим под кодовым названием Kingmaker (середина 13 сезона). Максимум 2 игрока на роль, но игрок, который один в своей роли, получает бонус.

На вопрос игроков о появлении в игре двух разных режимов на постоянной основе (5 на 5 и 6 на 6) Аарон Келлер ответил:

Несколько месяцев назад я бы ответил "нет", — сказал гейм-директор Аарон Келлер. — Но мы подумали о том, как сделать так, чтобы игрокам больше хотелось играть в Overwatch 2, и поняли, что игроки желают попробовать оба формата. Теперь мы считаем, что к такому будущему стоит стремиться.