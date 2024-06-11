В ближайшее время разработчики Overwatch 2 поделятся новостями об 11-м сезоне

Разработчики прокомментировали отсутствие анонсов по Overwatch 2 на Xbox Showcase, а также заверили игроков, что работа над 11-м сезоном идет полным ходом.
После трансляции Xbox Showcase разработчиков стали спрашивать в твиттере, почему же там не было никаких новостей про Overwatch (на мероприятии были анонсы по другим играм Blizzard).
Скоро всё будет! — ответил продюсер Джаред Ньюс. — У нас запланировано много всего интересного на 11 сезон, следите за новостями!
Мы кое-что готовим — поддержал его ведущий художник Overwatch Майк Хардисон. — Но чтобы приготовить что-то хорошее, всегда требуется время.
11 сезон начнется уже на следующей неделе — 20 июня (четверг). Вероятно, трейлер сезона покажут уже на этой неделе.
Мы тут подумали... Разработка игр ведь дорожает, а еще многие просят вернуться к OW1. И так, наши аналити постарались учесть оба этих факта, в итоге мы с гордостью объявляем, теперь каждый последующий сезон будет платным... Но вы не волнуйтесь, каждый сезон будет стоить как делюкс версия OW1, что б покупая его Вы всегда вспоминали о "легенде" и продолжали верить в наше великое "светлое" будущее.