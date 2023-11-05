В будущем игроки Overwatch 2 смогут выбирать, какой облик эпохального качества получить в премиальном боевом пропуске

В будущем игроки смогут выбирать, какой облик эпохального качества получить в премиальном боевом пропуске — можно будет выбрать и прошлые мифик-скины.

Генеральный менеджер Overwatch Уолтер Конг сообщил, что Blizzard планируют пересмотреть систему боевого пропуска.

Мы хотим, чтобы игроки могли выбирать облики эпохального качества, — заявил он. — Например, как быть, если мифик-скин получает герой, на котором вы не играете? Тогда боевой пропуск будет вам не так интересен. И что делать, если вы пропустили эпохальный облик на персонажа, который вам нравится, например, вы не успели получить "Кибердемона" Гэндзи? Мы хотим решить обе эти ситуации и дать игрокам возможность получить в премиальном боевом пропуске любой мифик-облик из всех, что мы когда-либо выпускали.

По словам Конга, работа над реворком боевого пропуска еще идет и когда обновленная система появится в игре пока неизвестно.