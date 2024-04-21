В эти выходные онлайн Overwatch 2 в Steam достиг 61 тысячи игроков. В основном такие цифры были достигнуты за счет запуска 10 сезона, который стартовал несколько дней назад.
Это заметный рост по сравнению с прошлым сезоном (тогда пик на первых выходных 9 сезона составил 41 тысячу человек онлайн), но в предыдущем сезоне не было нового героя/режима/карты. Очевидно, что релиз Авентюры и изменения монетизации привлекли больше игроков.
При этом стоит отметить, что Steam является основной платформой для игры в Overwatch далеко не у всех — многие по-прежнему пользуются лаунчером Blizzard.
Всё, уже упал до 40 тысяч. Делайте новый пост.
Хомячки плакали, кололись, но продолжали есть испражнения Бобби Котика.
И продолжают. Один здешний хома даже мой коммент потёр)
круто