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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 466 оценок

В эти выходные онлайн Overwatch 2 в Steam достиг 61 тысячи игроков

Solstice
Новости

В эти выходные онлайн Overwatch 2 в Steam достиг 61 тысячи игроков. В основном такие цифры были достигнуты за счет запуска 10 сезона, который стартовал несколько дней назад.

Это заметный рост по сравнению с прошлым сезоном (тогда пик на первых выходных 9 сезона составил 41 тысячу человек онлайн), но в предыдущем сезоне не было нового героя/режима/карты. Очевидно, что релиз Авентюры и изменения монетизации привлекли больше игроков.

При этом стоит отметить, что Steam является основной платформой для игры в Overwatch далеко не у всех — многие по-прежнему пользуются лаунчером Blizzard.

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-17
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Spillik

Всё, уже упал до 40 тысяч. Делайте новый пост.

6
rewgerg43252

Хомячки плакали, кололись, но продолжали есть испражнения Бобби Котика.

4
Sider999

И продолжают. Один здешний хома даже мой коммент потёр)

0
makemecringe

круто

-5