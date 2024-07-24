В Overwatch 2 добавили первый эпохальный облик для оружия

Разработчики Overwatch 2 представили сегодня очередной способ содрать с вас ваши шекели: в магазине предметов появился первый эпохальный облик для оружия, который предназначен для Райнхардта – "Покоренный демон".
Похвастаться таким оружием перед своими друзьями вы сможете прямо сейчас, приобретя этот предмет за эпохальные призмы (донат). Больее того, оружие можно будет улучшать дополнительными эффектами за дополнительную плату:
- Первый уровень (50 эпохальных призм) – базовый облик;
- Второй уровень (10 эпохальных призм) – огненные эффекты, реактивность;
- Третий уровень (10 эпохальных призм) – эмоция демонстрации оружия, свечение;
- Четвертый уровень (10 эпохальных призм) – особый эффект при убийстве.
Также до 20 августа "Покоренный демон" продается комплектом вместе с боевым пропуском и бонусом в 2000 Монет по цене 40 Евро. Не упустите такую возможность.
Все никак не угомонится
Только это просто скин оружия, а чтобы получить на него доп плюшки в виде анимаций придется доплатить еще 30 евро. Близы переплюнули сами себя по жадности и коллег по цеху - юбиков, активижн. Продавать почти стандартный скинчик на оружие за 70 баксов... даже при Котике такого не было, вот что майки животворящие или живодерские делают.
Кто то же это купит, мне жаль этих людей.
На ютубе у ролика почти 6к дизлайков и 3к лайков.