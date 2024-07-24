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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 501 оценка

В Overwatch 2 добавили первый эпохальный облик для оружия

Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 представили сегодня очередной способ содрать с вас ваши шекели: в магазине предметов появился первый эпохальный облик для оружия, который предназначен для Райнхардта – "Покоренный демон".

Похвастаться таким оружием перед своими друзьями вы сможете прямо сейчас, приобретя этот предмет за эпохальные призмы (донат). Больее того, оружие можно будет улучшать дополнительными эффектами за дополнительную плату:

  • Первый уровень (50 эпохальных призм) – базовый облик;
  • Второй уровень (10 эпохальных призм) – огненные эффекты, реактивность;
  • Третий уровень (10 эпохальных призм) – эмоция демонстрации оружия, свечение;
  • Четвертый уровень (10 эпохальных призм) – особый эффект при убийстве.

Также до 20 августа "Покоренный демон" продается комплектом вместе с боевым пропуском и бонусом в 2000 Монет по цене 40 Евро. Не упустите такую возможность.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
darkMarshall

Все никак не угомонится

2
Антон Патриарх Логвинов
Также до 20 августа "Покоренный демон" продается комплектом вместе с боевым пропуском и бонусом в 2000 Монет по цене 40 Евро

Только это просто скин оружия, а чтобы получить на него доп плюшки в виде анимаций придется доплатить еще 30 евро. Близы переплюнули сами себя по жадности и коллег по цеху - юбиков, активижн. Продавать почти стандартный скинчик на оружие за 70 баксов... даже при Котике такого не было, вот что майки животворящие или живодерские делают.

1
Exies27

Кто то же это купит, мне жаль этих людей.

1
Solstice

На ютубе у ролика почти 6к дизлайков и 3к лайков.

0