В Overwatch 2 добавили первый эпохальный облик для оружия

Разработчики Overwatch 2 представили сегодня очередной способ содрать с вас ваши шекели: в магазине предметов появился первый эпохальный облик для оружия, который предназначен для Райнхардта – "Покоренный демон".

Похвастаться таким оружием перед своими друзьями вы сможете прямо сейчас, приобретя этот предмет за эпохальные призмы (донат). Больее того, оружие можно будет улучшать дополнительными эффектами за дополнительную плату:

Первый уровень (50 эпохальных призм) – базовый облик;

Второй уровень (10 эпохальных призм) – огненные эффекты, реактивность;

Третий уровень (10 эпохальных призм) – эмоция демонстрации оружия, свечение;

Четвертый уровень (10 эпохальных призм) – особый эффект при убийстве.

Также до 20 августа "Покоренный демон" продается комплектом вместе с боевым пропуском и бонусом в 2000 Монет по цене 40 Евро. Не упустите такую возможность.