В Overwatch 2 доступен новый эпохальный облик для оружия Солдата-76 "Искупление"

Разработчики Overwatch 2 добавили в эпохальный магазин новый облик для оружия Солдата 76 - "Искупление". Облик доступен за эпохальные призмы, которые можно получить прокачав боевой пропуск сезона или купив напрямую во внутригровом магазине.

Кроме того, облик можно прокачивать за дополнительные призмы:

1-й уровень (50 призм): сам облик;

2-й уровень (10 призм): реактивность;

3-й уровень (10 призм): демонстрация оружия;

4-й уровень (10 призм): эффект при убийстве.

Для тех, у кого не хватает призм, в обычном магазине также продается набор с полным эпохальным обликом оружия и 20 уровнями боевого пропуска за 39,99 евро. Напоминаем вам, что ранее эпохальный облик для оружия получил Райнхардт.