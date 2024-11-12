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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 517 оценок

В Overwatch 2 доступен новый эпохальный облик для оружия Солдата-76 "Искупление"

Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 добавили в эпохальный магазин новый облик для оружия Солдата 76 - "Искупление". Облик доступен за эпохальные призмы, которые можно получить прокачав боевой пропуск сезона или купив напрямую во внутригровом магазине.

Кроме того, облик можно прокачивать за дополнительные призмы:

  • 1-й уровень (50 призм): сам облик;
  • 2-й уровень (10 призм): реактивность;
  • 3-й уровень (10 призм): демонстрация оружия;
  • 4-й уровень (10 призм): эффект при убийстве.

Для тех, у кого не хватает призм, в обычном магазине также продается набор с полным эпохальным обликом оружия и 20 уровнями боевого пропуска за 39,99 евро. Напоминаем вам, что ранее эпохальный облик для оружия получил Райнхардт.

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