В Overwatch 2 доступен новый эпохальный облик для оружия Солдата-76 "Искупление"

Разработчики Overwatch 2 добавили в эпохальный магазин новый облик для оружия Солдата 76 - "Искупление". Облик доступен за эпохальные призмы, которые можно получить прокачав боевой пропуск сезона или купив напрямую во внутригровом магазине.
Кроме того, облик можно прокачивать за дополнительные призмы:
- 1-й уровень (50 призм): сам облик;
- 2-й уровень (10 призм): реактивность;
- 3-й уровень (10 призм): демонстрация оружия;
- 4-й уровень (10 призм): эффект при убийстве.
Для тех, у кого не хватает призм, в обычном магазине также продается набор с полным эпохальным обликом оружия и 20 уровнями боевого пропуска за 39,99 евро. Напоминаем вам, что ранее эпохальный облик для оружия получил Райнхардт.
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