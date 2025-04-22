В Overwatch 2 доступны новые Twitch Drops до 7 мая

Разработчики Overwatch 2 запустили очередную раздачу халявных Twitch Drops - на этот раз вы сможете заполучить в свою коллекцию легендарный облик Симметры "Ледяная принцесса", значок и граффити. Акция проводится с 22 апреля, 21:00 МСК, по 7 мая, 10:00 МСК.

2 часа просмотра: граффити «Самоцвет ледяной принцессы»

5 часов просмотра: значок «Коньки ледяной принцессы»

9 часов просмотра: легендарный облик Симметры «Ледяная принцесса»

Смотреть можно любые трансляции по Overwatch на Twitch, где включены дропсы. Смотреть можно с перерывами. Каждую награду нужно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.