В Overwatch 2 доступны новые Twitch Drops до 7 мая

Разработчики Overwatch 2 запустили очередную раздачу халявных Twitch Drops - на этот раз вы сможете заполучить в свою коллекцию легендарный облик Симметры "Ледяная принцесса", значок и граффити. Акция проводится с 22 апреля, 21:00 МСК, по 7 мая, 10:00 МСК.
- 2 часа просмотра: граффити «Самоцвет ледяной принцессы»
- 5 часов просмотра: значок «Коньки ледяной принцессы»
- 9 часов просмотра: легендарный облик Симметры «Ледяная принцесса»
Смотреть можно любые трансляции по Overwatch на Twitch, где включены дропсы. Смотреть можно с перерывами. Каждую награду нужно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.
Как я это вижу
Я не петух ---> в овервоче не сижу ---> не понимаю, зачем существует эта новость.
Так правильно. Ты же осёл :)
Это другое.
ты петух , но не из-за игры ))
Ну и рожа. Я бы ее министром бы назначил