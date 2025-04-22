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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 551 оценка

В Overwatch 2 доступны новые Twitch Drops до 7 мая

Solstice Solstice

Разработчики Overwatch 2 запустили очередную раздачу халявных Twitch Drops - на этот раз вы сможете заполучить в свою коллекцию легендарный облик Симметры "Ледяная принцесса", значок и граффити. Акция проводится с 22 апреля, 21:00 МСК, по 7 мая, 10:00 МСК.

  • 2 часа просмотра: граффити «Самоцвет ледяной принцессы»
  • 5 часов просмотра: значок «Коньки ледяной принцессы»
  • 9 часов просмотра: легендарный облик Симметры «Ледяная принцесса»

Смотреть можно любые трансляции по Overwatch на Twitch, где включены дропсы. Смотреть можно с перерывами. Каждую награду нужно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Snake2105

Как я это вижу

6
UnsophisticatedEleazar

Я не петух ---> в овервоче не сижу ---> не понимаю, зачем существует эта новость.

2
Ammati

Так правильно. Ты же осёл :)
Это другое.

1
Человек-Анекдот

ты петух , но не из-за игры ))

1
-zotik-

Ну и рожа. Я бы ее министром бы назначил

1