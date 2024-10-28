В Overwatch 2 набирает популярность новый режим "Лаборатория Крысенштейна"

С запуском 13-го сезона в Overwatch 2 появилось временное событие под названием «Лаборатория Крысенштейна», в котором игроки играют серию матчей до 3 побед и выбирают различные улучшения для своих базовых или ультимативных способностей между раундами.

Сегодня гейм-директор игры Аарон Келлер сообщил, что режим пользуется достаточно высокой популярностью среди игроков и отметил, что завтра разработчики выпустят обновление баланса для этого режима.

Событие оказалось невероятно популярным! Спустя две недели после запуска 15% наших ежедневных игроков все еще участвуют в нем. Для его поддержки завтра мы собираемся выпустить небольшое обновление баланса. Хорошо повеселиться!

Также главный дизайнер героев Алек Доусон сообщил, что какие-то балансные изменения выйдут и для основной игры.