В Overwatch 2 началось событие "Годовщина 2023"

Выполняя еженедельные испытания в Аркаде вы сможете заработать до 3000 (старая валюта из OW1), на которые можно приобрести облики Overwatch 2 в специальном магазине «Годовщины»!

На каждой тематической неделе будут доступны испытания, за выполнение которых вы сможете получить косметические предметы.

Среди них, кстати, есть легендарки Кэссиди и Солдата-76 за набор «Пост наблюдения», а также облики за стартовые и ультимативные наборы прошлых сезонов.

Вот какие награды и испытания сейчас доступны:

Анимация лучшего момента Эхо «Изящество» + 5000 опыта — пройдите 3 испытания события «Годовщина»;

Значок «Виван-вояка» + 2500 опыта — сыграйте 3 матча в зимних потасовках;

Значок «Королевская годовщина» + 2500 опыта — совершите 12 убийств в «Битве за Олимп» (любая версия);

300 внутриигровой валюты + 2500 опыта — сыграйте 40 матчей;

300 внутриигровой валюты + 2500 опыта — сыграйте 20 матчей;

400 внутриигровой валюты + 2500 опыта — сыграйте 10 матчей.

За выигранные матчи прогресс начисляется вдвойне.

На второй неделе ивента станут доступны потасовки «Пачимарта» и «Звездного дозора», а также в Аркаду вернется режим из OW1 «Захват точек». На третьей неделе можно будет поиграть в режимы «Летних игр» и в «Шалости и колдовство».

Событие «Годовщина Overwatch 2» будет идти до 10 октября.