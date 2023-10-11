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Overwatch 2 04.10.2022
4 396 оценок

В Overwatch 2 поменяли систему наказаний для игроков

Solstice
Новости

C запуском 7-го сезона в игре поменяли систему наказаний для игроков, досрочно покидающих матчи в нерейтинговых играх.

  • 75%-й штраф к опыту удален.
  • Штрафные ступени не изменились, но при этом разработчики объяснили, как они работают. Последние 20 игр, в которых участвовал игрок, записываются. Если преждевременно покинуть 4 матча из 20, активируется первая штрафная ступень. Если покинуть 6 матчей из 20, активируется вторая штрафная ступень.
  • Если игрок покидает матч, когда действует штрафная ступень, его доступ к большинству игровых режимов временно ограничивается. На первой штрафной ступени доступ будет ограничен на 10 минут. На второй штрафной ступени доступ будет ограничен на 30 минут.
  • Ограничение будет накладываться снова каждый раз, когда игрок с штрафной ступенью выше первой покидает матч. Если игрок завершает матч как положено, штрафа не будет.
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Wolfenstein

пора для разрабов трышаков каловых систему наказаний вводить за то что с индустрией делают и кибершпортом

3
VaZZers

Наказание в это играть.

1
Baldurs Gate 3 шит игра

Наказание не иметь своего мнения 🙂

0
VaZZers Baldurs Gate 3 шит игра

Что?

0
1barac9U7ada7

Как они не поймут что надоело играть в одно и тоже из года в год. Тот же КоД, постоянно меняется. Пора уже поумнеть. Хотя отмена дебильных штрафов это безусловно плюс.

0
Baldurs Gate 3 шит игра

Фанаты фифы не напряглись , так же доты , и особенно КС 🤣

0