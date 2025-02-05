В Overwatch 2 появилась поддержка DirectX 12

Эта технология должна повышать качество графики. Однако разработчики предупреждают, что поддержка ещё в бета-версии, поэтому у некоторых игроков она может вызывать кратковременные зависания.
Представляем DirectX 12
Теперь Overwatch 2 поддерживает DirectX 12. Впервые в игре доступна поддержка нескольких графических API. Это обновление — часть нашего плана по внедрению новых технологий и улучшений для наших игроков.
Внедрение DirectX 12 — значительный шаг вперед, но DirectX 11 остается ведущим API для нашей игры и будет по-прежнему поддерживается. Мы только начинаем исследовать возможности DirectX 12 и хотим сделать впечатления от Overwatch 2 как можно ярче. Наша цель — внедрять в игру новейшие графические технологии, чтобы она в полной мере могла использовать преимущества новых графических процессоров. Сейчас поддержка DirectX 12 находится в стадии бета-тестирования. Игроки на некоторых системах могут испытывать снижение производительности по сравнению с DirectX 11, а также кратковременные зависания во время игры.
Чтобы включить DirectX 12:
- Запустите Overwatch 2 и перейдите в настройки из главного меню.
- В разделе «Видео» найдите функцию выбора графического API.
- Выберите DirectX 12 в выпадающем списке.
- Перезапустите игру, чтобы применить изменения.
- Обратите внимание: если ваше устройство не поддерживает DirectX 12, вы не сможете увидеть или включить эту опцию в списке настроек.
"Внедрение DirectX 12 — значительный шаг вперед" и "Сейчас поддержка DirectX 12 находится в стадии бета-тестирования.", абсолютно 2а разных значения, щас как внедрят его и fps у всех упадёт на несколько значений ниже, да и при том добавят 100%(не знаю если он щас) кэш шейдеров и ещё лучше станет.
Ну а это вообще убило, только начали его изучать, тут уж извините косяк на косяке будет с этими directx 12 agility sdk , ну а если ещё внедрят это никому ненужный DirectStorage(наитупейшая технология, толком даже не развивается Майками) это вообще пиши пропало.
Вон в Warframe Directx 12 в стадии бета, ну 2 или 3 года уже, а то и больше, всё ни как не улучшат его в игре.