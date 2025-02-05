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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 532 оценки

В Overwatch 2 появилась поддержка DirectX 12

Solstice
Новости

Эта технология должна повышать качество графики. Однако разработчики предупреждают, что поддержка ещё в бета-версии, поэтому у некоторых игроков она может вызывать кратковременные зависания.

Представляем DirectX 12

Теперь Overwatch 2 поддерживает DirectX 12. Впервые в игре доступна поддержка нескольких графических API. Это обновление — часть нашего плана по внедрению новых технологий и улучшений для наших игроков.

Внедрение DirectX 12 — значительный шаг вперед, но DirectX 11 остается ведущим API для нашей игры и будет по-прежнему поддерживается. Мы только начинаем исследовать возможности DirectX 12 и хотим сделать впечатления от Overwatch 2 как можно ярче. Наша цель — внедрять в игру новейшие графические технологии, чтобы она в полной мере могла использовать преимущества новых графических процессоров. Сейчас поддержка DirectX 12 находится в стадии бета-тестирования. Игроки на некоторых системах могут испытывать снижение производительности по сравнению с DirectX 11, а также кратковременные зависания во время игры.

Чтобы включить DirectX 12:

  1. Запустите Overwatch 2 и перейдите в настройки из главного меню.
  2. В разделе «Видео» найдите функцию выбора графического API.
  3. Выберите DirectX 12 в выпадающем списке.
  4. Перезапустите игру, чтобы применить изменения.
  5. Обратите внимание: если ваше устройство не поддерживает DirectX 12, вы не сможете увидеть или включить эту опцию в списке настроек.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
KIBERMAX

"Внедрение DirectX 12 — значительный шаг вперед" и "Сейчас поддержка DirectX 12 находится в стадии бета-тестирования.", абсолютно 2а разных значения, щас как внедрят его и fps у всех упадёт на несколько значений ниже, да и при том добавят 100%(не знаю если он щас) кэш шейдеров и ещё лучше станет.

Мы только начинаем исследовать возможности DirectX 12 и хотим сделать впечатления от Overwatch 2 как можно ярче.

Ну а это вообще убило, только начали его изучать, тут уж извините косяк на косяке будет с этими directx 12 agility sdk , ну а если ещё внедрят это никому ненужный DirectStorage(наитупейшая технология, толком даже не развивается Майками) это вообще пиши пропало.

Вон в Warframe Directx 12 в стадии бета, ну 2 или 3 года уже, а то и больше, всё ни как не улучшат его в игре.

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