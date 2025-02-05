В Overwatch 2 появилась поддержка DirectX 12

Эта технология должна повышать качество графики. Однако разработчики предупреждают, что поддержка ещё в бета-версии, поэтому у некоторых игроков она может вызывать кратковременные зависания.

Представляем DirectX 12

Теперь Overwatch 2 поддерживает DirectX 12. Впервые в игре доступна поддержка нескольких графических API. Это обновление — часть нашего плана по внедрению новых технологий и улучшений для наших игроков.

Внедрение DirectX 12 — значительный шаг вперед, но DirectX 11 остается ведущим API для нашей игры и будет по-прежнему поддерживается. Мы только начинаем исследовать возможности DirectX 12 и хотим сделать впечатления от Overwatch 2 как можно ярче. Наша цель — внедрять в игру новейшие графические технологии, чтобы она в полной мере могла использовать преимущества новых графических процессоров. Сейчас поддержка DirectX 12 находится в стадии бета-тестирования. Игроки на некоторых системах могут испытывать снижение производительности по сравнению с DirectX 11, а также кратковременные зависания во время игры.

Чтобы включить DirectX 12: